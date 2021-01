Le président Poutine appelle la communauté internationale à contribuer au règlement des questions humanitaires au Karabagh

Dans son discours prononcé le 28 janvier au Forum économique mondial de Davos, dont le format avai été modifié cette année pour cause de covid, le président russe Vladimir Poutine a appelé la communauté internationale à apporter son aide pour régler les problèmes humanitaires auxquels fait face le Haut Karabagh. Le chef du Kremlin a souligné à cette occasion que la déclaration trilatérale signée par les leaders de l’Arménie, de la Russie et de l’Azerbaïdjan le 9 novembre 2020 était en voie d’application. ‘’Il a été possible de mettre fin à l’effusion de sang, ce qui est le plus important, de parvenir à un cessez-le-feu total et de commencer le processus de stabilisation. Aujourd’hui, la communauté internationale et, sans nul doute, ces pays qui participé à la solution de la crise, ont pour mission de fournir une assistance aux régions concernées en vue de régles les questions humanitaires liées au retour des réfugiés, à la reconstruction des immeubles détruits, à la protection et à la restauration des monuments historiques, religieux et culturels,’’, a ajouté V. Poutine, non sans rappeler les efforts de médiation déployés par Moscou pour mettre un terme à la confrontation armée au Karabakgh. "Nous nous nous en tenons aux accords contractés au sein du Groupe de Minsk de l’OSCE, plus précisément ses coprésidents, la Russie, les Etats-Unis et la France’’, a conclu V. Poutine.

En attendant, le dialogue arméno-azéri se poursuit, sous l’égide de la Russie. Ainsi, le 30 janvier, les vice-premiers ministres d’Arménie, de Russie et d’Azerbaïdjan devraient se rencontrer à Moscou, a annoncé le service de presse du vice-premier ministre arménien Mher Grigoryan. Un accord sur la mise en place d’un groupe de travail trilatéral présidé par les vice-premiers ministres d’Arménie, de Russie et d’Azerbaïdjan chargé de débloquer les problèmes liés à l’économie et aux axes de communications et transport dans la région avait été conclu le 11 janvier suite à une rencontre des dirigeants des trois pays à Moscou. Nul doute que la question de l’échange des prisonniers de guerre, prévu dans le cadre de la déclaration trilatérale du 9 novembre, figurera en bonne pace dans les discussions. L’Arménie a une fois encore rappelé qu’il s’agissait d’une priorité pour elle et que la poursuite des négociations était conditionnée par l’attitude sur ce point des autorités azéries, qui tardent à libérer les prisonniers arméniens.

Jeudi toutefois, les autorités azéries relâchaient cinq autres prisonniers de guerre arméniens, qui regagnaient Erevan à bord d’un avion russe. Ils ont été conduits dès leur arrivée dans la capitale arménienne dans un hôpital militaire, où ils seront soumis à un check up complet. UN haut responsable du Karabagh, Boris Avagian, a indiqué aux journalistes que les cinq hommes figuraient au nombre des 62 soldats arméniens qui ont été faits prisonniers début décembre, soit près d’un mois après l’arrêt officiel des hostilités. En violation du cessez-le-feu, l’armée azerbaïdjanaise avait evahi les deux villages arméniens encore contrôlés par les forces arméniennes dans le district de Hadrut, au sud-est du Haut Karabagh proprement dit, que l’Azerbaïdjan occupe désormais dans sa quasi totalité. Les autorités azéries avaient désigné les soldats arméniens faits prisonniers lors de cette attaque comme des “saboteurs” et des “terroristes”, et avaient ainsi laissé entendre qu’ils seraient poursuivis par la justice de Bakou sous ces chefs d’accusation. Erevan a condamné ces projets comme une violation manifeste de la législation internationale et de l’accord de cessez-le-feu qui avait mis fin à 44 jours de guerre au Karabagh. Selon le premier ministre arménien Tigrane Avinian, les autorités azéries auraient permis aux 62 prisonniers de s’entretenir avec leurs familles au téléphone un peu pus tôt dans la journée. T. Avagian a souigné l’importance de la libération de ce “premier groupe” de prisonniers de guerre, qui prouve que le processus avance, s’est-il félicité. Cette dernière libération porte à 59 le nombre total de prisonniers de guerre et civils arméniens libérés à ce jour. Plus d’une centaine d’autres seraient encore aux mains des autorités azéries. Nikol Pachinian avait discuté de la question des prisonniers lors de sa rencontre avec le président Ilham Aliyev le 11 janvier à Moscou, sous l’égide de Vladimir Poutine. Les trois leaders n’avaient alors annoncé aucun accord à ce sujet. Le ministre arménien des affaires étrangères Ara Ayvazian a demandé une fois encore jeudi la libération inconditionnelle des Arméniens toujours détenus en Azerbaïdjan, en soulignant que Bakou devait comprendre qu’il s’agissait d’une question humanitaire et que son exploitation persistante pourrait se révéler problématique pour Bakou aussi.