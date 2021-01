La réunion des vice-premiers ministres d’Arménie, de Russie et d’Azerbaïdjan est prévue le 30 janvier

La réunion des vice-premiers ministres d’Arménie, d’Azerbaïdjan et de Russie aura lieu le 30 janvier à Moscou. Le bureau du vice-premier ministre Mher Grigorian a déclaré cela en réponse à la question des médias arméniens.

Un accord visant à créer un groupe de travail tripartite présidé par les vice-Premiers ministres d’Arménie, de Russie et d’Azerbaïdjan pour débloquer toutes les relations économiques et de transport dans la région a été conclu à l’issue d’une réunion trilatérale des trois dirigeants à Moscou le 11 janvier.

Le gouvernement arménien avait annoncé que le vice-Premier ministre Mher Grigorian représenterait la partie arménienne dans le groupe de travail trilatéral.

Krikor Amirzayan