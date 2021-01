Erdogan a publié sur sa page Telegram une photo de Kazim Karapekir peinte par des orphelins Arméniens du génocide

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a publié sur sa page Telegram un portrait de Karapekir Pacha réalisé en 1922 par des enfants Arméniens, devenus orphelins suite au génocide arménien.

Le président turc a posté la photo et a demandé si les citoyens étaient au courant de l’histoire du portrait. Sous la photo, le président turc a tenté de présenter Kazim Karapekir Pacha comme un philanthrope et un amoureux des enfants, et a souligné que le portrait était dédié aux orphelins à Karaokekir Pacha, qui s’occupaient d’eux.

Ajoutons que sous le portrait mentionné, il est écrit qu’il s’agit d’un cadeau des orphelins arméniens de Trabzon au « père des orphelins » Kazim Karapekir.

En d’autres termes, Erdogan utilise des enfants Arméniens orphelins à la suite du génocide arménien pour dépeindre Karapekir comme un philanthrope…voilà comment la Turquie depuis plus d’un siècle déforme la réalité des faits pour en tirer avantage. Les criminels étant présentés comme des humanistes. C’est cette méthode héritée des Jeune-Turcs qu’Erdogan continue aujourd’hui de servir sans scrupule !

A ce rythme, Talaat Pacha pourrait sous peu être présenté comme un bienfaiteur de l’humanité...

Krikor Amirzayan