L’ex-Président arménien Serge Sargsyan est infecté par la Covid-19

Le troisième président de la République d’Arménie Serge Sargsyan est infecté par le coronavirus a indiqué le bureau de l’ex-président arménien. A la question de savoir si Serge Sargsyan allait se rendre au cimetière militaire des héros au Panthéon de Yerablur, le bureau de l’ex-président a informé de l’infection de Serge Sargsyan.

Le bureau de l’ex-président a précisé que « Malheureusement, le troisième président de la République d’Arménie ne pourra pas se rendre à Yerablur cette année, car il est en quarantaine depuis le 17 janvier en raison d’une infection au coronavirus et a visiblement reporté toutes ses réunions et visites. Au nom du Président, une gerbe a été déposée à Yerablur dans la matinée et un hommage a été rendu à la mémoire des enfants qui ont apporté leur plus grande contribution à la formation et à la construction de l’armée de l’armée arménienne et des Arméniens qui ont sacrifié leur vie pour la défense, la liberté et l’indépendance de la patrie. »



Selon la même source, Serge Sargsyan se sent bien, se rétablit chez lui, surmontant l’infection sans complications. Précisons que son épouse Rita Sargsyan est décédée il y a quelques semaines, suite au coronavirus.

Krikor Amirzayan