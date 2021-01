Hovhannes Harutyunyan a quitté « Ararat-Arménie »

Le club de football « Ararat-Arménie » et le joueur de football Hovhannes Harutyunyan ont résilié leur contrat d’un commun accord. En tant que membre de « Ararat-Armenia », Harutyunyan a participé à 18 matchs, est devenu l’auteur de 1 but et de 2 passes décisives.

Les leaders de Premier League du championnat arménien de football sont trois équipes : « Ararat », « Alashkert » et « Ararat-Armenia ». Les clubs ont chacun 18 points.

