Hommage aux étudiants et médecins morts pour la patrie

A l’occasion de la Journée de l’Armée, le ministre de l’Éducation et de la Science, Armen Muradyan, s’est rendu à l’Université médicale d’État Mkhitar Heratsi d’Erevan, rendre hommage aux trois douzaines de futurs médecins, médecins militaires ayant prêté le serment militaire, ainsi que des pharmaciens qui sont également morts des suites de la guerre.

Une plaque commémorative dédiée aux héros tués dans la guerre à grande échelle azerbaïdjanaise et turque contre l’Artsakh a été dévoilée.

« Chaque jeune étudiant ici doit se rappeler que ces héros, avec un engagement envers le peuple, ont fait don de la chose la plus précieuse, n’épargnant ni la jeunesse, ni les perspectives, ni l’avenir, même vos larmes », a déclaré le recteur de l’YSMU, ajoutant que des garçons immortels avaient du talent non seulement en médecine, mais aussi dans d’autres domaines.

Selon Nikolay Grigoryan, étudiant de 5e année de la RFF qui a remporté la Médaille du courage, le service médical militaire a subi des pertes irréparables dans cette guerre. « Cela ne signifie pas que nous avons échoué ou que nous n’étions pas prêts pour les tâches qui nous étaient assignées. »Les hôpitaux, les maternités, le ciblage des ambulances et le sabotage des véhicules ennemis avec des ambulances étaient contraires à toutes les règles humanitaires« , a-t-il déclaré. « Le jour le plus dur pour moi pendant la guerre a été les funérailles de mon ami » a déclaré Nikolay Grigoryan, soulignant qu’il est possible de mourir pour son propre pays, mais il est plus important de vivre en gravant les noms de nos héros dans nos esprits et en étant responsable devant notre conscience.