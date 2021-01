Maria Zakharova : La solution optimale serait l’échange de prisonniers sur la base du « tout pour tous »

Maria Zakharova la porte-parole de la diplomatie russe a dans une conférence de presse évoqué la question de l’échange de prisonniers de guerre entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan et s’est félicité des échanges en cours.

« Selon la déclaration du 9 novembre des dirigeants de la Russie, de l’Azerbaïdjan et de l’Arménie, ainsi que les accords conclus entre les dirigeants des deux pays le 11 janvier, les travaux sur le retour des prisonniers de guerre et autres détenus se poursuivent » a déclaré Maria Zakharova.

Selon la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, comme l’ont souligné le Président et le Ministre des affaires étrangères de la Russie, la solution optimale à ce problème serait l’échange de prisonniers sur une base « tous pour tous ».