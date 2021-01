Les Etats-Unis demandent le retrait immédiat des forces russes et turques de Libye

Les Etats-Unis « demandent à la Turquie et à la Russie de commencer immédiatement le retrait de leurs forces » de Libye, incluant militaires et mercenaires, a affirmé jeudi à l’ONU l’ambassadeur américain par intérim, Richard Mills. « Nous demandons à toutes les parties extérieures, incluant la Russie, la Turquie et les Emirats Arabes Unis, de respecter la souveraineté libyenne et de cesser immédiatement toutes les interventions militaires en Libye », a-t-il insisté lors d’une réunion du Conseil de sécurité sur ce pays. Cette prise de position claire et ferme de la nouvelle administration américaine de Joe (...)