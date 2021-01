Le Premier ministre et Jean-Baptiste Lemoyne ont discuté des questions de coopération

Le Premier ministre Nikol Pashinyan a reçu aujourd’hui M. Jean-Baptiste Lemoyne, Secrétaire d’État du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères de la République française et la délégation conduite par lui, a indiqué le bureau de presse du Premier ministre.

Le Premier ministre de la République d’Arménie et le Secrétaire d’Etat de la France a eu un entretien privé, qui a été suivie d’une réunion au format élargi.

Accueillant les membres de la délégation française, le Premier ministre a noté : « Notre rencontre s’inscrit dans la continuité de l’accord conclu avec le Président Macron et reflète les relations particulière entre la France et l’Arménie. Un dialogue chaleureux et de haut niveau a toujours eu lieu entre nos pays, et je tiens à exprimer notre gratitude pour les efforts personnels du Président Macron et du ministre des Affaires étrangères M. Le Drian depuis le premier jour de la guerre. Bien sûr, nous avons traversé une guerre très difficile, nous avons des sentiments très durs à cet égard, nous avons eu de nombreuses victimes et une situation très difficile s’est développée. Et cette visite est très importante du point de vue de la confrontation aux défis existants, ainsi que de l’utilisation des opportunités créées. Nos discussions et notre agenda ont également des aspects économiques et humanitaires, et je vous demande de transmettre ma gratitude au Président Macron pour une réponse aussi rapide à notre conversation et à nos accords. »

Exprimant sa gratitude pour l’accueil chaleureux, Jean-Baptiste Lemoyne a noté que la délégation qu’il dirige comprend des représentants du Trésor français, de l’Agence française de développement, et la visite s’inscrit dans la continuité des discussions et l’accord entre le Premier ministre d’Arménie avec le Président français : « Il était très important pour notre Président de pouvoir répondre à chacun de vos besoins le plus rapidement possible. En décembre, on parlait de l’urgence, et l’arrivée de plusieurs avions livrant de l’aide à l’Arménie grâce aux efforts conjoints de diverses associations caritatives, autorités locales françaises était conditionnée par cela, ce qui montre une fois de plus l’amitié entre nos pays et nos peuples. Après l’urgence, actuellement, comme vous l’avez noté, les projets économiques à moyen et long terme sont importants, et à cet égard je tiens à remercier tous ceux qui ont des réunions intenses dans différentes agences pendant une semaine ».

La réunion a également abordé des questions liées au développement des relations entre l’Arménie et la France, notamment en termes d’attrait des investissements et d’éventuelles aides financières. L’agenda du partenariat économique bilatéral a été abordé. Les parties ont examiné les domaines prometteurs des transports, la construction de réservoirs, l’agriculture, les hautes technologies, les innovations numériques, la numérisation du secteur public, ainsi que la coopération dans le développement des communications régionales. A cet égard, le Premier ministre a proposé d’envisager la possibilité de développer un partenariat entre le Fonds des intérêts de l’Etat arménien (ANIF) et l’Agence française de développement, avec lequel la partie française a approuvé.

Nikol Pashinyan a également évoqué l’expansion de la coopération éducative, dont l’un des exemples réussi est les activités de l’Université française en Arménie. Jean-Baptiste Lemoyne a noté que la partie française, représentée par le Président Macron, attache également de l’importance à la coopération dans le domaine de l’enseignement supérieur et juge intéressant de continuer à travailler dans ce sens. Les interlocuteurs ont échangé sur les perspectives de la ville académique.

Un accord a été conclu pour créer une plate-forme de communication de travail interministérielle bilatérale et pour poursuivre le travail intensif sur des projets d’intérêt mutuel.

