L’Armée arménienne est le premier moyen pour assurer la sécurité de l’Arménie, de l’Artsakh et du peuple arménien affirme Nikol Pachinian

Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian s’est rendu le 28 janvier au ministère de la Défense à l’occasion du 29e anniversaire de la formation des Forces armées de la République d’Arménie.

Nikol Pachinian en compagnie des hautes personnalités militaires a observé une minute de silence à la mémoire des soldats Arméniens et volontaires qui ont combattu dans les rangs de l’Armée arménienne et se sont sacrifiés pour la patrie arménienne.

« L’armée arménienne, l’Arménie, l’Artsakh et le peuple arménien traversent une épreuve difficile suite à la guerre de 44 jours. Dans ce climat d’amertume, il ne faut pas oublier l’héroïsme et l’héroïsme que de nombreux soldats, officiers, généraux et volontaires ont fait pour la patrie. Aujourd’hui, nous devons pouvoir apprécier les sacrifices consentis par nos soldats, officiers, généraux, volontaires pendant cette guerre, nous devons pouvoir regarder vers l’avenir. Nous devons pouvoir envisager l’avenir avec optimisme. Nous devons pouvoir nous demander ce que nous n’avons pas fait jusqu’ici pour accroître la résistance de notre armée. Ces problèmes doivent être abordés » a déclaré Nikol Pachinian en soulignant que ce sera la prochaine étape. Le Premier ministre arménien a affirmé que cette tâche était une priorité à l’ordre du jour du ministère de la Défense et de l’état-major général des forces armées. Un travail a en fait commencé selon Nikol Pachinian.

Selon le Premier ministre arménien la sécurité de l’Arménie, de l’Artsakh et du peuple arménien, reste la priorité absolue de l’Etat arménien aujourd’hui et seule une armée arménienne forte peut être le garant de cette sécurité.

Krikor Amirzayan