Retour en Arménie aujourd’hui de 5 prisonniers de guerre faisant partie des 62 prisonniers de guerre Arméniens

Grâce aux négociations de la Russie et du Comité de la Croix Rouge internationale ainsi que des efforts du ministère de la Sécurité nationale d’Arménie, aujourd’hui 5 soldats Arméniens prisonniers de guerre en Azerbaïdjan sont rentrés en Arménie à bord d’un avion russe qui s’est posé dans la soirée à Erévan. Ils étaient de Gumri et faisaient partie des 62 prisonniers de guerre Arméniens détenus par l’Azerbaïdjan.

C’est Tigran Avinyan le vice-Premier ministre arménien qui l’a annoncé sur sa page facebook. Il a de plus écrit « aujourd’hui nos 62 soldats qui se trouvent prisonniers en Azerbaïdjan ont appelé leurs parents ». Mais les 5 prisonniers revenus faisaient partie de ces 62 prisonniers. Rappelons que lors de la récente rencontre tripartite à Moscou avec le président Aliev et le Premier ministre arménien Nikol Pachinian, le président russe Vladimir Poutine avait affirmé que tous les prisonniers de guerre détenus en Arménie et en Azerbaïdjan devaient être libérés jusqu’à la fin du mois de janvier.

Krikor Amirzayan