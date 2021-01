La révélation au piano Jean-Paul Gasparian nommé aux Victoires de la musique classique

Événement annuel, les Victoires de la musique classique réunissent des artistes confirmés ayant marqué l’année, de jeunes « Révélations » et des invités internationaux. Tous ces talents interprètent en direct les grandes pages du répertoire classique, mais aussi des œuvres à (re)découvrir.

La cérémonie 2021, animée par Stéphane Bern et la violoniste Marina Chiche, aura lieu le mercredi 24 février, en direct de l’auditorium de Lyon, avec l’Orchestre national de la Ville dirigé par Nikolaj Szeps-Znaider, un rendez-vous retransmis sur France 3 et France Musique. Le Concert des Révélations sera, lui, diffusé sur France Musique lundi 25 janvier à 20h.

Révisez vos classiques !

Et cette année, révisez vos classiques ! Dans la catégorie « Révélation, soliste instrumental », on peut voter pour le talentueux pianiste Jean-Paul Gasparian (aux côtés d’Aurélien Gignoux, percussions, et Eva Zavaro, violon). Et ce jusqu’au 16 février, sur le site de France Télévisions : Francetelevisions.fr.



Aurélien Gignoux, Eva Zavaro, Jean-Paul Gasparian © Nathalie Guyon / FTV.

Celui-ci intègre le CNSMDP en 2009, à l’âge de 14 ans, et obtient son master en 2015. Il a remporté plusieurs concours, comme le Concours Européen de Brême en 2014, ou encore le 3e Prix du Concours international de piano de Lyon en 2013. Il est par ailleurs lauréat du Prix de la Fondation Cziffra en 2014. Il s’est produit dans de nombreux festivals et salles, que ce soit en récital ou avec orchestre. Il a notamment été invité à la Salle Gaveau, à la Fondation Vuitton, à la Salle Molière à Lyon, à la Roque d’Anthéron, à Toulouse pour Piano aux Jacobins ou encore au Festival Chopin à Nohan. Jean-Paul Gasparian est également demandé à l’étranger, c’est ainsi qu’il a joué à Zürich, Hambourg, Salzbourg, Tel-Aviv, Belgrade, Gstaad et Bruxelles, pour ne citer que quelques villes. La critique musicale allemande dira d’ailleurs de lui, lorsqu’il joua le concerto de Tchaïkovski puis le 4e concerto de L.v. Beethoven, accompagnés par le jeu remarquable de la Philharmonie de Brême dirigé par Nicholas Milton en 2014 : « Stanislav Khegaï, le khazake maitrisa les passages difficiles de manière réfléchie avec un jeu un peu dur, presque métallique avec une palette sonore s’exerçant plutôt dans le domaine mezzoforte. Jean-Paul Gasparian aborda l’œuvre d’une manière tout à fait différente : avec un son très différencié et en même temps plein de substance et rempli de nuances finement poétiques ainsi qu’un jeu très équilibré avec l’orchestre, proche de la musique de chambre, un grand talent avec une maturité artistique étonnante. » Quel joli compliment.

Côté orchestres, Jean-Paul Gasparian a joué avec l’ONDIF, l’Orchestre de l’Opéra de Rouen, l’Orchestre Régional de Normandie, l’Orchestre de Nouvelle Aquitaine, l’Orchestre Symphonique de Caen, ainsi que différentes formations à l’étranger. Son répertoire va de Mozart à Gershwin, en passant par Beethoven, Chopin, Liszt, Mendelssohn, Saint Saëns, Tchaïkovski et Rachmaninov. Jean-Paul Gasparian a enregistré deux disques pour le label Evidence, le premier consacré à Rachmaninov, Scriabine et Prokofiev et le second à Chopin.

Voir des extraits de ses performances :

– Prélude op.23 no°4 (Sergueï Rachmaninov)

– Polonaise n° 6 op.53, Héroïque (Frédéric Chopin)

Le duo Jatekok

A noter que, lors de la cérémonie du 24 février animée par Stéphane Bern et la violoniste Marina Chiche, quelques-uns des plus grands noms de la scène internationale actuelle se produiront : les ténors Michael Spyres et Lawrence Brownlee, les chefs d’orchestre Glass Marcano et Leonardo García Alarcón, mais aussi la Cappella Mediterranea, Alex Vizorek et le duo Jatekok... Et ce dernier n’est pas inconnu des lecteurs des NAM puisqu’il est composé d’Adelaïde Panaget et de Naïri Badal !

Leur première rencontre avec le piano se fait dans leur prime jeunesse. C’est auprès de sa grand-mère Joyce Boujikanian, pianiste concertiste et professeur au Liban, que, dès l’âge de 5 ans, Naïri comprend l’exigence et l’excellence qu’implique de devenir pianiste. Elles se sont rencontrées au Conservatoire régional de Paris, mais c’est en 2007 que Naïri Badal et Adélaïde Panaget forment officiellement leur duo et interprètent une pièce de Kurtág : les Játékok. Une œuvre qui cristallisera leur entente, faite de petites miniatures lyriques, contemplatives, pleines d’émotion et de sensibilité. Jatekok, « jeu » en hongrois, une idée qui fera leur signature. Lauréates de deux grands concours internationaux pour duo de pianos (Rome en 2011 et Gand en 2013), elles se forment auprès de grands noms (dont Avédis Kouyoumdjian, « un chambriste génial qui nous a poussées à exagérer nos intentions musicales », nous expliquait en 2018 Naïri), construisent un répertoire à l’image de leur dynamisme et de leur expressivité. Leur premier album Danses, distribué avec le label Mirare en 2015, est unanimement reconnu par la presse. Avec leur second opus Les Boys en 2018, elles s’inscrivent plus que jamais dans le paysage de la musique classique, en s’amusant à mêler pièces modernes et œuvres du grand répertoire... Car au-delà de leur virtuosité, les « girls » ont du fun, et ça fait du bien à entendre !

Claire Barbuti