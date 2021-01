Journée de l’Armée Arménienne

Aujourd’hui Journée de l’armée, un jour où les Arméniens et les amis de l’Arménie du monde entier honorent les hommes et les femmes qui protègent la patrie arménienne.

La journée de l’armée est différente cette année en Arménie. Après la guerre dévastatrice de l’année dernière qui a tué officiellement 3 439 militaires et 8 000 blessés officieusement, cette journée de l’armée est pour le moins sombre.

Reconnaissant l’immense sacrifice que les soldats arméniens ont fait sur le champ de bataille, l’ONG One Armenia a lancé le mois dernier une campagne de financement participatif pour offrir à 300 soldats une cure de désintoxication gratuite chaque mois, de qualité et digne, par le biais du centre de réadaptation de Homeland Defender. Nous sommes financés à près de 75%. Allons à 100% pour nos soldats !



Homeland Defender’s est une entreprise sociale qui offre une réadaptation et des soins médicaux gratuits à toute personne blessée défendant l’Arménie et l’Artsakh, y compris les soldats en service actif, les anciens combattants et les combattants volontaires. À ce jour, ils ont soigné plus de 3 000 soldats blessés, tous gratuitement.

Merci de soutenir les soldats blessés d’Arménie : voir lien plus bas