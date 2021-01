Le Premier ministre arménien a rendu visite à des militaires qui sont rentrés après 70 jours de disparition

Nikol Pachinian, le Premier ministre arménien s’est rendu au Centre national des brûlés afin d’y rencontrer des soldats Arméniens héros de la guerre de l’Artsakh et qui sont rentrés en Arménie le 20 décembre dernier alors qu’ils étaient portés disparus depuis 70 jours. Information du bureau de presse du Premier ministre d’Arménie.

Lors de cette visite, les médecins du Centre national des brûlés ont présenté à Nikol Pachinian l’état de santé de ces soldats et le cours de leurs guérisons. Le Premier ministre arménien a discuté avec ces soldats en leur remerciant pour leur patriotisme et leur dévouement.

Krikor Amirzayan