Les corps de 3 militaires retrouvés en direction de Martouni et Jrakan

« À la suite des recherches effectuées sur les lieux des hostilités, les corps de 3 autres militaires ont été retrouvés » a déclaré le porte-parole du service des situations d’urgence du ministère des Affaires intérieures, Hounan Tadevosyan.

« Deux corps ont été retrouvés dans la région de Martouni et un à Jrakan (Djabraïl).Le 28 janvier, les opérations de recherche se poursuivent à Jrakan et Hadrout » a-t-il déclaré. Après le cessez-le-feu, du 13 novembre à nos jours, les corps de 1 321 militaires et civils ont été retrouvés a déclaré Hounan Tadevosyan.