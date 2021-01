20e anniversaire de la loi reconnaissant le génocide arménien

NAM : Pouvez-vous nous rappeler en quelques phrases les principales étapes qui ont abouti à la promulgation de la loi de reconnaissance du génocide ?{{}}

Alexis Govciyan : Le vingtième anniversaire de la promulgation de la loi portant sur la reconnaissance par la France du génocide arménien de 1915 permet en effet de se rappeler des différentes étapes de ce combat engagé depuis fort longtemps.

Il est difficile de résumer en quelques phrases tout le processus qui a permis le vote, puis la promulgation d’une telle loi, qui était, comme l’écrivait Patrick Devedjian, pour ce qui concerne la France, « le respect de la parole donnée à l’égard de l’histoire, le juste témoignage qui est dans la logique de son passé et un acte de compassion à l’égard de tous ceux de ses enfants qui en sont issus ». Il s’agissait, bien évidemment, d’une revendication portée depuis fort longtemps par les arméniens du monde entier, qui sont les descendants des rescapés du génocide.

Longtemps, ils avaient été seuls dans ce combat, tellement la politique de négation menée par la Turquie et les chantages et pressions qu’elle pratiquait auprès des différents pays dont la France, étaient fortes et conséquentes. Mais les années passaient et les travaux menés par des historiens mettaient à mal les thèses négationnistes turques et conduisaient tous ceux épris de justice et de vérité, à appréhender la réalité du génocide avec courage et détermination. Par ailleurs, l’Arménie devenait une république indépendante en 1991 et mettait, quelques années après, à son agenda international, la question de la reconnaissance, ce qui permettait l’officialisation étatique de cette exigence de vérité et de reconnaissance. Enfin, les principales organisations arméniennes qui partageaient les mêmes aspirations mais qui étaient divisées sur d’autres aspects, décidaient d’unir leurs efforts autour du même objectif.

lI faut donc rappeler que des initiatives avaient été prises depuis les années soixante, notamment par les communistes, les socialistes et d’autres bords politiques. Il s’agissait pour eux certes d’action politique et d’engagement mais aussi de relation affective, de partage. Pourtant aucune des initiatives n’aboutissaient, la realpolitik prenant à chaque fois le pas sur le reste. Certes, des questions étaient régulièrement posées au gouvernement par les députés et les sénateurs et à chaque fois les réponses apportées étaient les mêmes.

Le gouvernement rendait hommage aux victimes et à leurs descendants, membres de la communauté française d’origine arménienne et évitait systématiquement de prononcer, même, le mot de génocide. Dans ce processus, les formations politiques étaient surtout dépendantes des textes examinés et votés au parlement, ceci dans le cadre de projets de loi présentés par le gouvernement.

La Constitution de la Ve République n’autorisait pas, à l’époque, le vote de résolutions, et les propositions de loi, introduites par des groupes politiques, n’obtenaient jamais leur inscription à l’ordre du jour des travaux du parlement et n’allaient jamais à leur terme si le gouvernement n’était pas d’accord.

En 1995, une révision constitutionnelle prévoyait donc que, lors d’une séance, les groupes politiques pouvaient disposer d’une « niche parlementaire » et inscrire l’examen et le vote d’une proposition de loi. Le gouvernement ne pouvait plus s’opposer à une telle inscription même si c’était loin de régler l’aboutissement de l’ensemble d’un tel processus. Parallèlement à cette révision constitutionnelle, il faut rappeler la création, dès la fin 1994, du Comité du 24 avril, qui avait permis de regrouper les organisations arméniennes de France afin de mener, progressivement et dans un esprit d’union voulu et partagé par tous, les actions de reconnaissance par voie législative et dans le cadre républicain. La dissolution de 1997, la mise en place d’une cohabitation, la promesse électorale et la volonté des élus du groupe socialiste de porter ce combat aboutissaient, parce que désormais possible, à la proposition de loi examinée et votée à l’unanimité par l’Assemblée Nationale, le 29 mai 1998. Il s’agissait d’un moment historique, porté par la représentation nationale pour rappeler par un texte court mais suffisamment explicite et qui proclamait que « La France reconnait publiquement le génocide arménien de 1915 ». Toutefois, il faut aussi préciser que la position du gouvernement était ambigüe car tout en prenant acte de l’intention publique de l’Assemblée nationale, le ministre représentant le gouvernement s’interrogeait s’il était du ressort de qualifier l’histoire.

Cette ambigüité était constante et il fallait du temps et de l’énergie pour expliquer qu’il ne s’agissait pas de cela mais bien d’un acte politique, d’un message sur la réalité des faits qui étaient toujours niés par la Turquie. Bien entendu, pour confirmer le processus législatif, il fallait que le Sénat examine et vote le même texte et là, les choses n’allaient plus de soi du tout, parce que la Turquie faisait toutes les pressions possibles et imaginables et par ce que les sénateurs étaient loin d’être unanimes, sans doute par une insuffisante connaissance du sujet mais aussi parce qu’ils étaient divisés sur cette question et pour certains, sensibles aux relations avec la Turquie.

Aussi, entre 1998 et 2000 il a fallu mener tout un travail, au sein du Comité du 24 avril, avec toutes les organisations arméniennes de France et notamment avec le CDCA qui en était membre pour que la reconnaissance officielle du génocide devienne une réalité. Pour cela, le Comité s’était déjà mis en ordre de marche, dès 1995, pour que cessent les divergences, au moins sur les questions fondamentales et le travail de reconnaissance constituait le dénominateur commun autour duquel l’esprit d’union pouvait prendre le pas sur les différences apparentes.

NAM Quels ont été les moments les plus difficiles de ce combat ?



AG : Jusqu’à ce qu’on y arrive et que la loi soit définitivement votée et promulguée le 29 janvier 2001, tous les moments de ce combat ont été difficiles et sans arrêt semés d’embûches. D’abord parce que lors de la transmission par le gouvernement au Sénat du texte voté par l’Assemblée Nationale, ce « brûlot parlementaire », il était souhaité, dans les coulisses, que le texte ne puisse jamais être examiné par la Haute Assemblée.

La Turquie, pourtant nullement mentionnée dans la proposition de loi votée par les députés, réagissait violemment en menaçant de rompre toutes les relations économiques. Cette situation allait nous causer des moments difficiles avec le Sénat et aussi avec le gouvernement qui trouvaient toutes les excuses possibles et imaginables y compris celle de l’encombrement des travaux, car les échanges commerciaux et notamment de l’industrie de l’armement pouvaient faire pencher la balance.

Il fallait là aussi expliquer, argumenter et déjouer les différents pièges. Il nous fallait aussi davantage informer et sensibiliser les sénateurs et l’opinion publique, organiser des actions, universaliser la cause, dans toute la société française, les intellectuels, les organisations des droits de l’homme, les syndicats ouvriers et patronaux, les différentes communautés, juive, grecque-chypriote, assyro-chaldéenne, kurde notamment.

Nous devions donc nous organiser, faire face à tous ces engagements, combattre toutes les initiatives turques et mener le travail de fond mais aussi de mobilisation politique et militante.

Après deux années de travail, le Sénat a fini par voter le texte, en termes identiques, mais compte tenu du fait qu’il s’agissait d’une initiative des six groupes de la Haute Assemblée et par conséquent d’une nouvelle proposition de loi, il fallait encore se mobiliser pour que l’Assemblée nationale accepte d’examiner et de voter ce même texte. On se souvient encore de la vigilance dont il nous fallait faire preuve et alors que les groupes politiques étaient dans l’expectative, le groupe UDF l’inscrivait dans sa niche parlementaire ce qui permettait à l’Assemblée nationale, dans une belle unanimité, de confirmer du vote du Sénat. C’était le 18 janvier 2001.

Enfin, après ce vote historique et parce que la Turquie ne baissait toujours pas la garde, les parlementaires membres du groupe d’amitié France-Turquie étaient sollicités pour réagir et par conséquent, ils se mobilisaient pour essayer d’introduire un recours auprès du Conseil constitutionnel ce qui pouvait risquer de retarder le processus. Encore des moments difficiles où pendant quelques jours, il nous fallait travailler à la fois pour essayer de convaincre sur l’inopportunité d’une telle saisine et aussi sur la nécessité d’une promulgation rapide.

NAM Comment expliquer le blocage du Sénat à cette période ?

AG : La plupart des sénateurs avaient une connaissance insuffisante, et parfois même pas du tout de la cause arménienne sauf ceux qui étaient en contact dans leurs régions avec nos concitoyens d’origine arménienne et leurs organisations.

Pendant toute la période de 1998-1999, les relations avec le Sénat ont été très compliquées car si les groupes politiques étaient pour certains, désireux de faire aboutir le processus et si le président du Sénat faisait un travail à la fois républicain mais aussi devant être en phase avec l’exécutif, il nous apparaissait évident qu’il fallait agir sur plusieurs fronts et rappeler que nous ne pouvions accepter le blocage du processus démocratique.

Toutefois ce blocage existait, risquait de s’installer dans la durée et les actions du Comité du 24 Avril, partout en France, ne suffisaient pas en l’état à faire aboutir nos revendications.

Le travail de lobbying que déployait la Turquie auprès des sénateurs était très conséquent et les dirigeants turcs et leur ambassade pariaient et s’appuyaient sur le fait que les intérêts économiques et militaro-industriels allaient, comme auparavant, primer sur le reste. Aussi, ils faisaient tout ce qu’il fallait en termes de chantages, de pressions, ou bien d’invitations, de visites diverses et variées pour bloquer le processus.

Nous faisions face à un blocage tous azimuts et il nous fallait donc passer à une vitesse supérieure et fixer une stratégie plus offensive pour obtenir gain de cause.

NAM : Quels sont les facteurs qui ont permis de débloquer la situation ?

AG : Lors d’une réunion nationale tenue à Valence, une stratégie plus offensive avait été arrêtée pour lutter contre l’attitude de blocage de la conférence des présidents du Sénat et du gouvernement à l’aide notamment d’actions spectaculaires, tout en restant bien entendu dans le cadre républicain.

D’où un grand rassemblement et l’installation devant le Sénat, en mars 2000, d’un stand d’information et de sensibilisation du public et des sénateurs qui restait en fonction pendant 150 jours, tous les jours et qui allait jouer un rôle central pour débloquer la situation. La présence physique et pacifique du stand, les affiches, les slogans et la signature par plus de 200.000 français d’une pétition adressée au président Chirac participaient aussi d’une telle évolution positive.

Tous ces facteurs étaient importants surtout parce que la cause arménienne n’était plus seulement la nôtre mais elle était progressivement la cause de toute la société et qu’elle entrait dans une logique universelle, dans la mémoire universelle.

NAM : Qui faut-il remercier, qui faut-il blâmer ?



AG : Dans tout ce processus, au fil des mois et années, très nombreux sont ceux en France, comme ailleurs, qu’il faudrait remercier mais je ne me hasarderai pas à cet exercice car d’abord je risquerais d’en oublier certains et par ailleurs, le fait d’égrener des noms sans pouvoir parler, sur le fond de chacun d’entre eux, sans pouvoir dire tout ce que l’on pense d’eux, aurait peu de sens. Je souhaite que tous ceux, responsables politiques, associatifs, syndicaux, tous ceux qui se sont investis dans ce combat, des plus illustres aux plus humbles, tous ceux qui ont permis la reconnaissance du génocide et sa place légitime dans la mémoire universelle et qui ont fait preuve de respect des valeurs, de sens de responsabilité et de citoyenneté, puissent se souvenir qu’ils étaient là, présents et qu’ils étaient l’une des pierres de l’édifice. Il en est de même pour toutes les organisations arméniennes, leurs dirigeants, leurs membres et plus généralement pour tous les Français d’origine arménienne qui étaient tous totalement mobilisés.

Je ferais toutefois quelques exceptions ne serait-ce que pour confirmer la règle, et remercierais Aznavour et Devedjian qui ont tant fait pour la cause.

De même, je remercierais du fond du cœur deux anciens combattants, deux militants pleins d’abnégation, Achod et Jean, qui ont tenu le stand devant le Sénat, avec d’autres parfois, et ce pendant 150 jours. Ils étaient aussi là, debout dans la nuit du 7 au 8 novembre 2000, à l’issue du vote du Sénat et ils étaient fiers de porter leurs drapeaux et de chanter la Marseillaise avec tous leurs camarades. Qu’à travers ces personnages hors du commun, tous les militants et sympathisants qui se sont mobilisés soient très sincèrement remerciés.

Enfin, qui faut-il blâmer ? D’abord la Turquie, cet Etat négationniste, depuis 1915, et ce quelques soient ses dirigeants. Il faut sans cesse condamner la politique des classes dirigeantes turques, tout ce qu’ils ont essayé pour contrer notre travail, toute leur obstination, même s’il n’y a pas eu le résultat qu’ils escomptaient. Malgré tout ce qu’ils ont dépensé en argent et en énergie, ils n’ont pas pu empêcher le vote et la promulgation de la loi. Depuis, dans leur pays, de très nombreuses voix de la société civile se sont faites entendre en faveur de la cause. Aujourd’hui, il faut blâmer les dirigeants turcs et leur système militaro-industriel qui continuent aux côtés d’Azerbaïdjan leur politique génocidaire contre l’Arménie et l’Artsakh.

NAM : Quelles leçons tirez-vous de cette expérience ?

AG : La vie de militant, quel que soit le niveau ou l’importance de la chose, est une expérience humaine, faite de moments de mobilisation, de partage, d’amitié, de combats, de satisfactions, mais aussi de moments de solitude, d’interrogation, de démotivation devant les difficultés et aussi de déceptions et de colères.

Pour ce qui me concerne, les années que j’ai passées avec tous les présidents et représentants d’organisations arméniennes au sein du Comité du 24 avril, les moments, nombreux, avec les militants et tous ceux qui voulaient se mobiliser pour donner, pour être là, m’ont appris, s’il en était besoin, qu’il ne faut jamais rien lâcher. De même, je crois avoir mieux appréhendé le fait que les combats, même les plus faciles, ne sauraient être l’affaire d’individus, quelles que soient leurs qualités, mais l’affaire d’organisations qui doivent agir dans l’union, ensemble, et non pas chacun de son côté.

En 2001, après la promulgation de la loi, le vote concomitant du Conseil de Paris pour l’érection de la statue de Komitas, mémorial du génocide, et la transformation du Comité du 24 Avril pour la création du CCAF, nous pouvons mesurer les résultats dûs à la volonté d’une meilleure articulation des efforts et implications de chacun.

En effet, il y a un peu plus de trente ans, lorsqu’on voyait dans un journal, en bas de page et parfois entre guillemets les mots de génocide arménien on était fiers. Aujourd’hui, plus personne ne s’interroge sur la réalité du génocide qui est partie intégrante de la mémoire universelle.

Vingt ans après, il faut aussi rappeler haut et fort que Le CCAF est pris en exemple, en Arménie et partout dans le monde où existent des organisations arméniennes.

Propos recueillis par Ara Toranian