Les relations judéo-arméniennes à l’affiche du 3e numéro de Résonamces Dernière édition de la revue idées-débats des Nouvelles d’Arménie Magazine

Résonamces aborde dans cette troisième édition un sujet sensible : les relations entre Juifs et Arméniens et entre Israël et l’Arménie dans un monde global toujours aussi dangereux. Sensible, car les deux identités, les deux nations, les deux Etats connaissent, si l’on s’en tient à l’avis général, une sorte de communauté de destin : histoires millénaires, exils, tragédies, poids de la religion, génocides, résiliences, diasporas, sans oublier la xénophobie le racisme et la haine qu’ils peuvent susciter ici ou là et dans l’histoire... Et pourtant, en dépit de cette convergence historique, Juifs et Arméniens n’ont pas nécessairement une lecture commune des enjeux contemporains internationaux, comme on l’a vu l’automne dernier lors de la guerre du Karabakh, où le gouvernement israélien a soutenu militairement l’Azerbaïdjan, alors qu’une grande partie des opinions israéliennes et juives penchait du côté arménien.

C’est tout le sens de l’éditorial d’Ara Toranian, intitulé « L’amitié à l’épreuve de la guerre ». Le rédacteur en chef de la revue rappelle que “ce numéro (...) a été conçu et réalisé avant l’offensive du 27 septembre contre la République du Haut-Karabakh”. Et il pose la question : “Pourquoi et comment le gouvernement de Netanyahou, qu’il ne faut pas confondre avec Israël en tant qu’Etat ou les Juifs en tant que peuple, s’est-il commis avec des entités (Azerbaïdjan, Turquie, mercenaires djihadistes) si peu en phase avec les valeurs revendiquées de son pays ?” Car “ces deux peuples anciens attachés à l’unisson à leurs traditions sont aussi ouverts à la modernité, à la raison”. Dans ce numéro de 184 pages, à noter les articles de Mireille Hadas-Lebel et Giusto Traina sur les origines antiques des relations bilatérales, la contribution de l’historien Arthur Hagopian sur la place de Jérusalem dans ces échanges judéo-arméniens. Sur la période plus contemporaine, l’enquête de Carol Iancu sur Bernard Lazare, précurseur du lien judéo-arménien à l’époque du réveil des nations (sionisme et mouvement révolutionnaire arménien), analysée par Denis Chabit et Gaïdz Minassian. Ou encore le souvenir d’Aaron Aaronsohn, ce sioniste sauveur d’Arméniens ciblés par la politique génocidaire des Jeunes-Turcs, immortalisé par l’universitaire Gérard Dédéyan. Sur le volet littéraire, les contributions de Gérard Malkhassian et de Michèle Tauber sur le sens du témoignage et de la transmission de la tragédie des deux peuples. Ou encore le volet institutionnel avec l’analyse des relations israélo-arméniennes, vue d’Arménie (Sergey Melkonian) ou d’Israël (Emmanuel Navon), pour finir avec le volet républicain en France avec l’entretien croisé avec Ara Toranian, co-président du CCAF, et Francis Kalifat, président du CRIF. Résonamces n’a pas pu aborder l’ensemble des sujets qui relient ces deux identités nationales, mais il fallait juste commencer par ouvrir la boîte noire... c’est chose faite désormais...

Comité de rédaction de Résonamces

