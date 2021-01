Karabakh : Le coup de gueule d’Abnousse Shalmani

Dans l’émission du 27 janvier, visant Vladimir Poutine, (« qui est le grand négociateur en chef ») à propos du Karabakh, Abnousse Shalmani s’est révoltée en disant : « Comment c’est possible qu’il n’ait pas du tout parlé du Haut-Karabakh !? [avec Joe Biden au téléphone, ndlr]. Là ça me dépasse, parce que je tiens à rappeler que depuis 1992, la Russie, les États Unis et accessoirement la France, font partie du Groupe de Minsk et qu’ils sont censés présider au destin du Haut-Karabakh. Ça n’a pas été du tout soulevé. Parce qu’en ce moment il est entrain de se passer quelque chose de tragique, c’est que tout le patrimoine culturel arménien est entrain de passer sous contrôle de l’Azerbaïdjan. Et là, mondialement ça nous concerne parce que c’est la perte d’un patrimoine, la perte d’une histoire, la perte d’un passé. A un moment on finira tous par se rendre compte que ce qu’on a tous en commun c’est la culture. Et vous m’excuserez, mais personnellement je continue de pleurer les bouddhas de Bâmiyân. Donc j’espère que le patrimoine arménien ne suivra pas le même chemin, et vraiment cela aurait été intelligent qu’il parle un tout petit peu du Haut-Karabakh aussi. », s’est indignée Abnousse Shalmani.

*Née à Téhéran en 1977, Abnousse Shalmani s’exile à Paris avec sa famille en 1985. Après des études d’Histoire, elle emprunte la voie du journalisme puis de la production et de la réalisation de courts-métrages avant de revenir à sa première passion, la littérature. Elle est l’autrice des livres « Khomeiny, Sade et moi » (2014), et « Eloge du métèque » (2019).