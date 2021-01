Tigran Mansurian fête ses 82 ans

Le compositeur Tigran Mansurian célèbre aujourd’hui son 82e anniversaire.

Né au Liban en 1939, Tigran Mansurian est retourné avec sa famille en Arménie en 1947 et a étudié au Conservatoire d’Erevan, dont il deviendra plus tard directeur.

Les compositions de Mansurian sont un mélange intéressant de musique d’art arménienne et de traditions folkloriques, avec des mélodies vives et expressives et des tons exquis et impressionnistes.

Tigran Mansurian est reconnu comme l’un des précurseurs de la musique contemporaine dans l’ex-URSS, étant le premier à introduire des techniques de composition modernes en Arménie.

Ses compositions ont été jouées avec beaucoup de succès à Londres, Paris, Rome, Milan, Berlin, Munich, Vienne, Moscou, Varsovie, Zagreb, New York, Los Angeles et d’autres capitales musicales du monde.

Les œuvres de Tigran Mansurian peuvent être regroupées en cinq catégories : musique de chambre instrumentale (concertos, sonates, etc., pour piano, cordes et cors), musique vocale (chorale et solo), musique symphonique (pour les orchestres à grande échelle et les orchestres de chambre. ), la musique de programme (pour les films et les pièces de théâtre) et le ballet.