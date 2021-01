Le Collège Vanier de Montréal promet une action rapide contre la discrimination contre un étudiant arménien

Le Collège Vanier promet de traiter un incident de racisme apparent commis par un membre du personnel lors d’un cours en ligne qui a été filmé et qui a été largement vu sur les médias sociaux, rapporte CTV News .

Dans une vidéo publiée sur un compte Instagram de The Armenian Report, un professeur identifié comme Afshin Matlabi, peut être entendu à plusieurs reprises harceler un élève à propos de son nom, se demandant pourquoi le nom de famille de leur mère était le premier dans le nom de famille de l’élève.

« Comment se fait-il que ton père n’ait pas mis son nom en premier et que ta mère l’a mis en premier ? dit Afshin Matlabi à l’étudiant visiblement mal à l’aise.

« Je vous dis votre problème », poursuit Afshin Matlabi.

« De nombreux membres de la communauté arménienne de Vanier et de la communauté arménienne de Montréal dans son ensemble ont demandé que le professeur soit licencié pour avoir embarrassé l’étudiant avec un comportement arménophobe », écrit The Armenian Report.

Selon le site Web de Vanier, Matlabi est professeur de communications, des médias et des arts plastiques et artiste visuel.

Dans un communiqué publié sur Facebook, l’administration de Vanier a déclaré être au courant de la vidéo et « prendre cela très au sérieux ».

« Nous avons des mécanismes en place pour faire face à de telles situations et l’Ordre s’attaque immédiatement à ce problème. Vanier est une communauté d’apprenants diversifiée et se targue d’essayer de créer un environnement d’apprentissage exempt de racisme, de discrimination et de haine ».