L’Organisation terroriste des Loups gris ouvrent une école en Artsakh

Le chef du Parti du mouvement nationaliste turc (MHP) Devlet Bahceli a fait cette annonce lors d’un discours parlementaire le 16 janvier. Il a déclaré : « J’ai dit que ’Si notre président Recep Tayyip Erdogan accorde la permission, et si le président de l’Azerbaïdjan, M. Ilham Aliev, le juge approprié, notre objectif est de construire une école de neuf salles de classe à Shusha par l’Ulku Ocaklari Education and Culture Foundation sur mes instructions personnelles. J’ai dit que le nom de cette école sera dédiée à feu Üzeyir Hajibeyli, né à Shusha et compositeur de l’hymne national azerbaïdjanais et qu’elle sera fondée le 30 janvier 2021. ’’ Avec l’accord mutuel et l’approbation de notre président, M. Recep Tayyip Erdogan et le président de l’Azerbaïdjan, M. Ilham Aliev, notre projet de construction d’une école à Shusha a été approuvé.

La Fondation Ulku Ocaklari pour l’éducation et la culture est un nom officiel des Loups gris, que la communauté internationale reconnaît comme une organisation terroriste. Elle est souvent décrit comme l’aile paramilitaire du MHP de la Turquie et a reconnu sa présence pendant la guerre de quarante-quatre jours au Haut-Karabakh (arménien : Artsakh). La CPI a documenté son rôle dans le conflit dans le rapport récemment publié intitulé The Anatomy of Genocide : Karabakh’s Quarante-Four Day War .

Le rapport recommande que la Commission internationale des États-Unis sur la liberté de religion désigne les Loups gris comme une entité particulièrement préoccupante. Il explique que les loups gris sont « connus comme un escadron de la mort et ont été impliqués dans de nombreuses violations de la liberté religieuse ». Il soutient en outre que les abus de liberté religieuse pendant la guerre du Haut-Karabakh « ont souvent été commis en utilisant le langage camouflé familier à ceux associés aux loups gris… La Turquie et l’Azerbaïdjan avaient autrefois une société dynamique et diversifiée. Aujourd’hui, la liberté de conscience et d’identité n’y existe pas. C’est ce qui est en jeu au Haut-Karabakh. »

La ville de Chouchi appartenait au territoire chrétien arménien du Haut-Karabakh jusqu’à l’invasion turco-azérie en novembre 2020. Pendant l’invasion, la Turquie a ciblé, démantelé et / ou détruit des sites chrétiens arméniens. Le nom arménien de Shushi a changé en Shusha dans le cadre du changement démographique forcé. La ville est importante car elle surplombe la capitale du Haut-Karabakh, Stepanakert, et est considérée militairement comme une cheville ouvrière.

Claire Evans, directrice régionale de l’ICC pour le Moyen-Orient, a déclaré : « L’ouverture d’une école Grey Wolf à Shushi prouve en outre que cette guerre a eu de solides fondements idéologiques depuis le début. La Turquie a adopté une position dite de maintien de la paix à la suite de la guerre, et nous sommes déçus de l’approbation d’une école par un groupe internationalement connu pour son extrémisme. Ce n’est pas un hasard si certains des pires incidents de liberté religieuse de l’histoire de la Turquie ont été aux mains des loups gris. Cette décision est totalement incompatible avec les promesses turco-azérie de protéger la diversité religieuse.

Malheureusement, des décisions similaires pourraient être prises si la communauté internationale continue de détourner le regard sur le Haut-Karabakh. »