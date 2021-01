Garo Paylan demande des éclaircissements concernant la démolition d’une église arménienne en Turquie où a été baptisé Komitas

Le député du Parti démocratique des peuples (HDP) de Diyarbakır, Garo Paylan, a soumis une question parlementaire concernant la démolition de l’église de Surp Toros alors qu’il avait été désigné comme « immeuble nécessitant une protection » par le Conseil régional de Kutahya pour la protection du patrimoine culturel, rapporte le site d’informations turc Bianet .

L’église arménienne historique de la province de Kutaya, dans l’ouest de la Turquie, a été démolie après être entrée en possession d’un particulier.

Dans la question parlementaire au Bureau du Président adressée au ministre de la Culture et du Tourisme Mehmet Nuri Ersoy, le député HDP Paylan a brièvement déclaré : « remontant à 1603, l’église avait une place importante dans la mémoire de la ville. L’église était considérée comme un lieu de mémoire important car c’était l’église où le musicologue Komitas a été baptisé.

« L’église a finalement été utilisée comme salle de mariage et salle de cinéma ; les autorités sont restées indifférentes aux appels de la communauté arménienne pour sa restauration ou, du moins, son utilisation comme centre culturel », a déclaré Garo Paylan.

Garo Paylan a également évoqué les remarques du président du Parti de la justice et du développement (AKP) et du président Recep Tayyip Erdogan, qui ont déclaré : « Nous n’avons pas, n’interférons pas et n’interférerons pas avec la croyance, le culte ou le sacré de quiconque ».

Garo Paylan a noté que « cette démolition, malgré les remarques d’Erdogan, a profondément attristé et blessé tous les chrétiens, en particulier les citoyens arméniens".

Par conséquent, Garo Paylan a posé au ministre les questions suivantes :

-Comment l’église arménienne de Kutahya Surp Toros a-t-elle été démolie malgré l’ordonnance de protection ?

- Une enquête a-t-elle été ouverte contre la personne qui a démoli l’église ?

- Une enquête a-t-elle été ouverte contre les agents publics qui ont fait place à la démolition de l’église sous protection ?

- Pourquoi gardez-vous le silence sur la destruction du patrimoine culturel des Arméniens ?

- Allez-vous prendre des mesures pour vous assurer que l’église sera reconstruite comme à son origine ?

Après que l’église Surp Toros de la province égéenne de Kutahya en Turquie soit devenue la propriété d’un particulier elle a été complètement détruite. Il y a maintenant un terrain plat à la place de l’église historique.