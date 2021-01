La Turquie fournit une aide militaire à l’armée géorgienne

Le ministère turc de la Défense a fourni à son homologue géorgien des appareils laser et un certain nombre d’équipements techniques et d’ingénierie.

Dans un communiqué rendu public dimanche, le ministère géorgien de la Défense a indiqué qu’il avait reçu une aide turque présentée lors d’une cérémonie dans la capitale, Tbilissi.

Le communiqué a ajouté que la cérémonie a été marquée par la présence de l’attaché militaire à l’ambassade de Turquie, le colonel Burak Altiner, ainsi que d’autres militaires géorgiens.

La même source a souligné que l’aide turque fournie s’inscrit dans le cadre d’un accord de coopération militaire signé entre les deux parties.

’’Ces équipements turcs seront distribués à l’armée, afin de faciliter et renforcer la performance des forces géorgiennes’’, indique le communiqué.