Les militaires russes se préparent à travailler au Centre conjoint russo-turc de contrôle du cessez-le-feu et de toutes les opérations militaires dans la zone de conflit du Haut-Karabagh

Les militaires russes, qui feront partie du Centre conjoint russo-turc de contrôle du cessez-le-feu et de toutes les opérations militaires dans la zone de conflit du Haut-Karabagh, sont formés pour effectuer conjointement des tâches de surveillance du cessez-le-feu et se préparent à partir sur le territoire de la République d’Azerbaïdjan.



Au cours de la formation, les militaires étudient la structure, le but, les tâches et les fonctions, l’organisation du travail du centre, ainsi que la culture, les traditions et les caractéristiques du pays sur le territoire duquel les tâches doivent être effectuées.



Le personnel du centre, représenté sur une base paritaire des côtés russe et turc, effectuera des tâches de surveillance de la situation et de contrôle du respect du cessez-le-feu et de toutes les hostilités à l’aide de véhicules aériens sans pilote.



Le Centre conjoint russo-turc de contrôle du cessez-le-feu et de toutes les opérations militaires dans la zone de conflit sera déployé sur le territoire de la République d’Azerbaïdjan conformément au mémorandum, signé par les chefs des départements de la défense de la Fédération de Russie et de la République de Turquie le 11 novembre 2020. Le quartier général du centre est formé sous la forme d’un poste de commandement sur une base paritaire, il représente un nombre égal de représentants de chaque partie avec un chef de chaque structure nationale.