L’école de Medz Chen n’a pas rouvert ses portes en raison de la peur des Arméniens encerclés par les Azéris en Artsakh

Seuls 20 habitants sont retournés au village de Medz Chen dans la région de Chouchi et l’école n’a pas été réouverte a indiqué le maire du village Davit Davtyan.

« L’école n’a pas été réouverte car aucun enfant n’est venu. La population ne vient pas non plus parce qu’elle n’est pas en sécurité, est-elle en sécurité au Karabagh maintenant ? Ils ne veulent pas mettre leurs enfants en danger. Les travaux de printemps commencent, peut-être que certains d’entre eux reviendront » a déclaré le maire de la commune D. Davtyan.

Se référant à la déclaration du Premier ministre arménien Nikol Pachinian selon laquelle 90% de la population de Chouchi étaient des Azéris et lorsqu’on lui a demandé s’il y avait des Azéris dans leur village, D. Davtyan a affirmé « Les Azéris formaient une majorité à Chouchi dans les années 1980. En tant que village de Chouchi, il n’y avait pas du tout d’Azéris vivant dans notre village. On ne sait pas pourquoi il dit une telle chose. Il ne comprend pas non plus ce qu’il dit, il parle encore. Nous avons une histoire, nous avons des khachkars, comment se fait-il qu’ils appartiennent aujourd’hui aux Turcs ? »

Samuel Sargsyan, le maire du village de Hin Chen dans la région de Chouchi, a déclaré quant à lui que l’école du village avait été ouverte et que certains des villageois étaient revenus.

« Maintenant, en est-il sûr que le calme soit également dans notre village ? Pour le moment, la situation est normale, je ne peux pas dire ce qui va se passer dans le futur. La moitié des villageois sont ici, ils sont revenus » dit Samvel Sargsyan.

Etik Ayvazyan, le maire du village arménien de Hin Tagher dans la région de Hadrout, occupée par les azéris, a également noté que la majorité de la population se trouve à Erevan et qu’il est en contact avec tout le monde. « Nous espérons que l’accord sera annulé et que notre village sera rendu. C’est pourquoi nous attendons toujours avec espoir » dit-il.

Il est à noter qu’après l’annonce trilatérale du 9 novembre, les villages de Khtsaberd et Hin Tagher ont été remis sous le contrôle de l’Azerbaïdjan. Quant aux villages de Mets Shen et Hin Shen, ils sont restés assiégés en Azerbaïdjan pendant plusieurs jours jusqu’à ce qu’ils soient levés grâce à la médiation des casques bleus russes. Les soldats Arméniens réservistes qui gardaient Khtsaberd ont été faits prisonniers, 62 d’entre eux sont toujours en captivité.

Krikor Amirzayan