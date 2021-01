Des Azéris attaquent plus de 30 camions arrivant en Arménie dans la région de Marneouli (Géorgie)

Le 25 janvier peu après minuit, dans la région de Marneouli (Géorgie) peuplé par une forte minorité azérie, des Azéris ont attaqué un convoi de camions arméniens et détruit les vitres et les pare-brises de plus de 30 camions a rapporté le site Erevan Today.

La source a noté qu’il s’agissait du deuxième cas enregistré au cours du dernier mois.

Les détails des dégâts ne sont pas encore connus. L’un des chauffeurs a déclaré qu’ils étaient terrifiés et ont tout fait pour ne pas s’impliquer dans la lutte contre la provocation.

Krikor Amirzayan