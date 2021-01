Stéphane Elmadjian a toujours baigné dans l’univers cinématographique. Sa mère, Arménienne, était monteuse ; son beau-père, réalisateur. Travailler dans ce milieu a donc été pour lui une évidence, et il s’est très vite tourné vers le cinéma militant... Et le voilà qu’il sort, en ligne ce 1er février, un film coréalisé avec Karine Parrot, intitulé Sécurité globale, de quel droit ?. Sept juristes y décryptent la loi Sécurité Globale.

Novembre 2020. L’état d’urgence sanitaire est en vigueur. La population française est confinée, nul ne peut sortir de chez soi, sauf dans quelques cas « dérogatoires » et moyennant une attestation. C’est précisément ce moment hors du commun que le gouvernement choisit pour faire adopter – suivant la procédure d’urgence – une loi sur « la sécurité globale » qui vient accroître les dispositifs de contrôle et de surveillance.

Que signifie cette idée de « sécurité globale » et d’où vient-elle ? Quels sont les nouveaux systèmes de surveillance envisagés ? Qu’est-ce que le continuum de sécurité ? Que révèle le processus parlementaire d’adoption de la loi ? Pourquoi la liberté d’opinion est-elle menacée ? Autant de questions posées dans ce film militant.

L’œuvre croise les points de vue de sept universitaires, chercheuses et chercheurs en droit, spécialistes du droit pénal, de politique criminelle, des données personnelles et de l’espace public. Interrogées sur cette proposition de loi « Sécurité globale », ils et elles décryptent les dispositifs techno-policiers prévus par le texte et, au-delà, le projet politique qu’il recèle. Avec, dans l’ordre d’apparition :

Olivier Cahn, Professeur à l’Université de Tours

Christine Lazerges, Professeure émérite de l’Université Paris 1- Panthéon-Sorbonne Raphaële Parizot, Professeure à l’Université Paris Nanterre

Pascal Beauvais, Professeur à l’Université Paris 1- Panthéon-Sorbonne

Lucie Cluzel, Professeure à l’Université Paris Nanterre

Ludivine Richefeu, Maîtresse de conférences à CY Cergy Paris Université

et Noé Wagener, Professeur à l’Université Paris Est Créteil

Un film produit par Agiti Films. Ils se sont rencontrés à la fin du siècle dernier, dans le laboratoire animé de Lardux Films. L'un est réalisateur et monteur, l'autre producteur.

Dès sa sortie de l’école en 1985, Stéphane Elmadjian travaille comme assistant-monteur sur des long métrages pendant une dizaine d’années. Outre le montage qui finit par devenir son métier, il réalise une dizaine de courts métrages, des vidéo-clips et des documentaires au sein d’une société de productions, Lardux Films. Il réalise entre autres Je m’appelle en 2002, un court métrage qui obtient de nombreux prix dans les festivals internationaux. C’est en 2008 qu’il réalise son premier long métrage, Comme un chat noir au fond d’un sac, qui évoque les traumatismes laissés par la guerre : « C’est d’abord une histoire personnelle, liée à mes origines. Étant assez proche de mes grands-parents arméniens, j’ai baigné dans ces problèmes de traumatismes. Même si c’était avec des fonds de tiroir, ce film, il fallait que je le fasse, coûte que coûte. C’est une forme d’exutoire. Ayant eu quelque succès avec deux courts-métrages auparavant, c’était pour moi le temps d’y aller. J’ai été assez touché par ces gens, anéantis par l’histoire avec sa grande hache, comme disait Pérec. J’avais cette nécessité d’en parler le plus souvent possible. Maintenant, à vrai dire, ça m’est un peu passé. Ce film m’a permis de passer à autre chose. Il me rapproche d’ailleurs de Gustave (Kervern) et Benoît (Delépine) qui, à leur manière, parlent également des petites gens. » Avec les deux réalisateurs atypiques, le monteur Stéphane Elmadjian a travaillé à plusieurs reprises.

