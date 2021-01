Nikol Pashinyan :« La stabilité et la paix régionales sont dans notre intérêt commun »

Le Premier ministre Nikol Pashinyan a reçu aujourd’hui le ministre des Affaires étrangères de la République islamique d’Iran, Mohammad Javad Zarif.

Accueillant le ministre iranien des Affaires étrangères, le Premier ministre a noté. « Honorable Monsieur le Ministre, chers collègues, je vous souhaite la bienvenue. Nous avons de nombreuses questions importantes à débattre aujourd’hui : le développement et l’approfondissement de nos relations bilatérales, y compris les enjeux de notre coopération sur différentes plateformes. Bien entendu, la situation actuelle dans la région sera l’un des sujets importants de nos discussions. Je pense que la stabilité, la paix et le développement durable de la région sont dans notre intérêt commun. Bien sûr, les relations entre nos pays sont basées sur l’amitié traditionnelle. Nous sommes toujours heureux d’accueillir des représentants de l’Iran dans notre pays et dans notre gouvernement. »

Le ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré : "Honorable Premier ministre, je vous remercie de m’avoir donné, à moi et à mes collègues, l’occasion de vous rencontrer. Je dois vous transmettre les chaleureuses salutations de M. Rohani, il vous a souhaité bonne santé et succès. L’Arménie est un bon voisin de la République islamique d’Iran, nous avons des relations très chaleureuses avec la République d’Arménie. Personnellement, vous êtes très respecté en Iran pour le courage que vous avez pris pour la paix.

Nous partageons avec vous des préoccupations régionales communes. Dès le premier jour de ce conflit, nous avons toujours été en contact avec vous et d’autres pays de la région, nous voulons maintenir ce contact, en ayant des perspectives de coopération. Nous avons la possibilité de coopérer à la fois bilatéralement et multilatéralement, il serait bon d’avoir des discussions ensemble sur ces questions aujourd’hui.

Vous connaissez peut-être la position de la République islamique d’Iran sur la crise. C’est le respect du droit international, la préservation des peuples, la protection des minorités, ainsi que le respect de l’intégrité territoriale et le non-recours à la force. Bien sûr, vous êtes au courant de la déclaration émise par notre Chef spirituel, à savoir pour protéger la sécurité des Arméniens, ainsi que pour assurer leur vie digne. Vous savez que nous accueillons des compatriotes d’origine arménienne en Iran ;, nous sommes toujours prêts à les servir, nous entretenons avec eux de très bonnes et cordiales relations. Permettez-moi de vous remercier encore une fois pour votre accueil chaleureux et pour m’avoir donné l’occasion de vous rencontrer. "

Le Premier ministre arménien et le Ministre iranien des Affaires étrangères ont échangé leurs points de vue sur la situation régionale et les développements à la suite de la guerre d’Artsakh. Les deux parties ont souligné la nécessité d’assurer la stabilité régionale et une coopération constructive dans ce domaine. Nikol Pashinyan a souligné que la situation actuelle dans la région implique à la fois des défis et des opportunités. Il a souligné que la paix durable dans la région ne peut être obtenue que grâce à des efforts constructifs conjoints et à un environnement approprié.

Le Premier ministre a noté que de nombreuses questions restent non résolues, y compris le statut du Haut-Karabakh, et que l’Arménie est prête à poursuivre les négociations dans le cadre de la coprésidence du Groupe de Minsk de l’OSCE .

Les interlocuteurs ont échangé des vues sur les questions humanitaires. Le Premier ministre Pashinyan a souligné que le retour des prisonniers de guerre reste une priorité absolue, et la partie arménienne comprend que la clause 8 de la déclaration du 10 novembre doit être remplie sans conditions préalables.

M. Zarif a noté que l’Iran comprenait les préoccupations de l’Arménie et était prêt à soutenir les efforts humanitaires de notre pays. Nikol Pashinyan et Mohammad Javad Zarif ont ensuite évoqué l’agenda des relations bilatérales et les perspectives de développement de la coopération économique.

Les interlocuteurs ont donné la priorité au déblocage et à la remise en service des voies de transport et de communication économique dans la région, ce qui permettra d’exploiter le potentiel économique existant. Les questions liées aux projets actuels et potentiels ont été discutées au cours de la réunion. Les parties ont réaffirmé qu’elles étaient prêtes à poursuivre la coopération mutuellement avantageuse en cours.

En conclusion, le Premier ministre Pashinyan a demandé au Ministre des affaires étrangères de transmettre ses salutations au Président iranien Hassan Rohani, Guide suprême de la Révolution islamique, l’Ayatollah Seyyed Ali Khamenei. Nikol Pashinyan a déclaré qu’il avait gardé de bons souvenirs de ses contacts avec eux.