Verdict du tribunal : Pachinian reçoit l’ordre de s’excuser auprès d’un ex-ministre emprisonné

Un tribunal d’Erevan a ordonné au Premier ministre Nikol Pachinian de s’excuser par l’intermédiaire de sa porte-parole pour ses propos désobligeants concernant l’ancien ministre des Finances Gagik Khachatrian, ainsi que ses fils en fuite.

Khachatrian, qui a été ministre des Finances dans l’administration de l’ancien président Serge Sarkissian, et son neveu ont été jugés en août dernier, un an après avoir été arrêtés pour corruption. Des faits qu’ils ont démentis.

Les autorités répressives avaient porté des accusations de corruption distinctes contre ses deux fils plus tôt en 2020. L’un d’eux se cache depuis (...)