En février-mai, le Ministère de l’éducation et des sciences de la République d’Arménie organisera le concours « Sportlandia » pour les élèves des classes 1-3e, 4-7e des régions de la république, d’Erevan et des écoles secondaires de la République d’Artsakh .

En organisant cet événement, le ministère vise à promouvoir la santé et les activités sportives dans les écoles, à améliorer le niveau de forme physique des élèves, à renforcer un mode de vie sain, ainsi qu’à créer les conditions permettant aux écoliers de s’orienter en termes de pratique de divers sports.

Selon le règlement approuvé par l’arrêté 12-A / 2 du Ministre de l’Education et de la Science RA du 11 janvier 2021 , le concours « Sportlandia » se déroulera en 4 étapes :

1er cycle dans les écoles secondaires (février-mars),

Phase 2 : dans les communautés de la République d’Arménie, dans les districts administratifs d’Erevan, dans la ville de Stepanakert de la République d’Artsakh (10-30 mars),

3e étape : dans les régions d’Arménie, à Erevan և Stepanakert (10-25 avril),

Concours de la 4e finale républicaine parmi les élèves de la 1re à la 3e année les 6 et 8 mai à Gyumri, et parmi les étudiants de 4e à 7e année les 13 et 15 mai à Vanadzor.

