Le ministère de l’Environnement et l’Université agraire ont signé un mémorandum de coopération

Le ministère de l’Environnement, représenté par le ministre Romanos Petrosyan, et la Fondation « Université nationale agraire d’Arménie », représentée par le recteur Vardan Urutyan, ont signé un mémorandum de coopération le 27 janvier.

Comme « Armenpress » a été informé par le Ministère de l’Environnement, Département de l’Information et des Relations Publiques du Ministère de l’Environnement, le Ministre a souhaité la bienvenue aux invités, Romanos Petrosyan a de nouveau souligné l’importance d’une coopération étroite entre les agences gouvernementales et les établissements d’enseignement. << Afin d’améliorer l’environnement éco-éducatif de notre république, d’élever le niveau d’éco-éducation de la société, ainsi que de faire des progrès significatifs dans les domaines de la gestion de l’environnement, de la protection et de la défense, le Ministère de l’environnement est venu à l’un des membres du personnel se forge en coopération avec l’université avec un grand potentiel pour la recherche scientifique. Ceci est la première étape d’une grande coopération. Le ministère de l’Environnement avec ses subdivisions a besoin de jeunes spécialistes, scientifiques-éducatifs, de recherche, de services de conseil de l’Université agraire, qui seront directement présentés au ministère de l’Environnement, en particulier la gestion forestière, le boisement, la conception des cultures forestières, la plantation, avec 10 millions de forêts domaniales. sur la base d’autres réalisations, qui sont décrites dans les principes conceptuels de l’état aujourd’hui du développement durable « .

Le recteur de l’Université nationale agraire d’Arménie, Vardan Urutyan, a exprimé sa satisfaction à l’égard du ministre Romanos Petrosyan pour s’être tourné vers la science et l’éducation face à une initiative aussi importante du ministère de l’Environnement. « Les problèmes sur le terrain sont nombreux et à plusieurs niveaux. Si nous voulons que des spécialistes de haute qualité soient impliqués dans leurs processus de résolution, une telle coopération est très importante. L’Université agraire a déjà pris certaines mesures dans ce sens, réformant et modernisant les programmes éducatifs. Maintenant, des mesures sont prises pour développer l’infrastructure et l’environnement des pratiques éducatives ».

Dans son discours, le recteur a mentionné que le concept de « semestre de travail » existe déjà à l’Université agraire, lorsque l’étudiant doit passer un semestre entier avec l’employeur, և ce mémorandum crée une très bonne opportunité dans ce contexte. L’étudiant a l’opportunité d’entrer en contact avec le terrain la veille, de comprendre les problèmes la veille ել pour enregistrer sa progression professionnelle.

Le vice-ministre de l’Environnement, Tigran Simonyan, a prononcé un discours, qui « a de nouveau utilisé le lien entre théorie et pratique » et a promis de tout faire dans son domaine de coordination pour une coopération étroite entre science et pratique. Ce mémorandum a deux objectifs principaux : élever le niveau de l’éco-éducation publique, créer une banque de personnel, à partir de laquelle le jeune personnel sera injecté dans les forêts de la SNCO « Hayantar ».

Le ministre Petrosyan a présenté à ses collègues les orientations prioritaires du ministère de l’Environnement, dont l’une est l’introduction et le développement d’un nouveau modèle de gestion forestière. Avec ce mémorandum, les étudiants du Département de foresterie et d’agroécologie de l’Université agraire auront l’opportunité de s’impliquer directement dans les processus de réforme du domaine.

Selon le mémorandum, les parties ont l’intention d’unir leurs efforts dans le cadre de la législation de la RA, l’investissement professionnel, le potentiel technique de la coopération humaine.

Mémorandum du Fonds et réalisée par les étudiants des facultés d’agronomie et de génie agricole pordzusutsume de formation et de recherche, selon la liste soumise à l’avance par le Fonds et le nombre de sièges pour pordzusutsman ministère concerné.

Les parties au mémorandum sont prêtes à consolider leurs capacités de coopération dans les domaines de la protection de l’environnement, de l’amélioration, de la réhabilitation, de l’utilisation raisonnable des ressources naturelles, de l’éducation, ainsi que dans les domaines des objectifs statutaires des parties et des objectifs d’intérêt mutuel.

Souhaitant bonne chance à l’initiative, le ministre Petrosyan a ajouté que les portes du ministère de l’Environnement, subdivisions subalternes, « Hayantar » SNCO foresterie et forestière sont ouvertes aux étudiants et jeunes spécialistes. Désormais, ils ont de larges possibilités d’appliquer les connaissances acquises pour les transformer en expérience.

Les parties ont convenu de se rencontrer dans un proche avenir pour discuter des événements conjoints et du calendrier des programmes de coopération », indique le communiqué.