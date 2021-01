Vladimir Poutine exhorte la communauté internationale à aider à résoudre les problèmes humanitaires au Haut-Karabakh

Le président russe Vladimir Poutine a exhorté la communauté internationale à fournir une assistance pour résoudre les problèmes humanitaires dans le Haut-Karabakh lors de son discours lors du Forum économique mondial de Davos.

Il a noté que la déclaration trilatérale signée entre les dirigeants de l’Arménie, de la Russie et de l’Azerbaïdjan est systématiquement mise en œuvre.

’’ Il était possible d’arrêter l’effusion de sang, c’est la chose la plus importante, de parvenir à un cessez-le-feu complet et d’entamer le processus de stabilisation. Désormais, une tâche est fixée pour la communauté internationale et, sans aucun doute, pour les pays qui ont participé à la solution de la crise, de fournir une assistance aux régions touchées pour la solution des problèmes humanitaires liés au retour des réfugiés, à la reconstruction des bâtiments, protection et restauration des monuments historiques, religieux et culturels ’’, a déclaré Vladimir Poutine.

Selon lui, Moscou a déployé des efforts de médiation actifs pour mettre fin à la confrontation armée au Haut-Karabakh.

« Nous avons cherché à suivre les accords conclus entre le Groupe de Minsk de l’OSCE, en particulier les coprésidents, la Russie, les États-Unis et la France », a déclaré Poutine.

ARMENPRESS