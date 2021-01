Le projet de programme de réponse économique discuté sous la présidence du Premier ministre

Le Premier ministre Nikol Pashinyan a présidé une consultation au gouvernement pour discuter du projet de programme de réponse économique avec un plan d’action préliminaire.

Le projet concerne les 9 ème et 10 ème points de la « feuille de route » publiée par le Premier ministre le 18 novembre. Le point 9 traite de surmonter l’épidémie de coronavirus et d’éliminer ses conséquences, et le point 10 concerne la restauration de l’environnement de l’activité économique.

Le Premier ministre a noté que le gouvernement prend chaque semaine diverses décisions liées à la mise en œuvre de la « feuille de route » publiée le 18 novembre. « Nous avons pris une autre décision aujourd’hui lors d’une réunion du Cabinet. Aujourd’hui, nous devons discuter d’un projet de plan d’action à travers lequel nous devons être en mesure de restaurer l’environnement de l’activité économique, de nous poser de nouveaux défis économiques et de les résoudre. Bien sûr, nous aurons une discussion préliminaire aujourd’hui. J’espère qu’à la suite de la discussion d’ici une semaine, nous aurons le temps de formuler le programme lors d’une réunion du Cabinet comme décision gouvernementale, de le corriger et de commencer à le mettre en œuvre », a déclaré le Premier ministre.

Il a été noté que le programme prévoit des actions ciblées, significatives et visibles visant à promouvoir l’activité économique. Le programme a été développé en tenant compte des défis et problèmes actuels.

Au cours de la réunion, les activités et étapes envisagées par le plan d’action ont été discutées en détail et diverses suggestions et commentaires ont été soumis.

En résumé, le Premier ministre a chargé les personnes responsables de prendre en compte les propositions soumises, de finaliser le projet et de le soumettre à l’approbation du gouvernement.

ARMENPRESS.