Nikol Pashinyan :« À partir du 1er février, nos citoyens peuvent voyager en Russie »

Une réunion régulière du Cabinet s’est tenue aujourd’hui, présidée par le Premier ministre Nikol Pashinyan.

Avant de discuter de l’ordre du jour, le Premier ministre a annoncé que l’application « Je voyage sans COVID » est en cours de lancement. « Depuis l’année dernière, il y a eu plusieurs restrictions de voyage en raison du COVID-19. Et beaucoup de nos compatriotes ont soulevé la question de la reprise des communications aérienne avec la Russie, car c’est une question qui a également une certaine composante sociale. Vous savez que beaucoup de nos compatriotes partent pour la Russie pour travailler.

Nous travaillons sur le sujet en cours avec nos partenaires en Russie et dans l’Union économique eurasienne depuis l’année dernière. Et ici, nous semblons avoir un résultat concret. L’application « Je voyage sans COVID » est en cours de lancement, suite aux décisions pertinentes adoptées par les gouvernements arménien et russe. L’essence du programme est que, sur la base du test négatif du coronavirus, les citoyens pourront voyager par avion vers des aéroports concrets de la Fédération de Russie. L’application sera testée jusqu’au 1er mars, mais nous pensons qu’elle fonctionnera dans la pratique, car le pré-test a déjà été un succès », a déclaré Nikol Pashinyan.

La ministre de la Santé Anahit Avanesyan a fourni des détails sur l’application, notant qu’une plate-forme électronique a été mise en place, dans laquelle un certain nombre de laboratoires ont été enregistrés. « Les citoyens peuvent télécharger l’application « Je voyage sans COVID » sur leur téléphone. L’application répertorie les laboratoires qui fonctionnent actuellement conformément à cette procédure. Les citoyens peuvent passer le test dans l’un de ces laboratoires. Les résultats du test peuvent être lus dans un code QR via un programme correspondant. Si le test est négatif, la fenêtre de leur libre circulation devient verte et il / elle peut traverser la frontière. Nous devons simplement demander aux citoyens de s’assurer que l’application fonctionne sur leur téléphone, que les résultats des tests sont disponibles dans un délai d’au moins 72 heures », a déclaré la Ministre, précisant que la décision entrera en vigueur le 1er février.

Comme l’a souligné le premier ministre, le programme suppose que la portée des vols augmentera. « C’est un programme très important, et je tiens à remercier nos partenaires de l’Union économique eurasienne, le gouvernement de la Fédération de Russie et tous les participants pour une collaboration étroite et efficace. Il s’agissait d’une initiative du gouvernement de la République d’Arménie, qui était soutenue par nos partenaires, et la Banque eurasienne a financé le projet. Les problèmes techniques seront résolus, le cas échéant, et le trafic aérien sera entièrement rétabli au fil du temps. J’espère que d’ici fin février - début mars - nous reviendrons aux tarifs antérieurs des transports de passagers. »

Le gouvernement a approuvé une action visant à fournir un soutien social aux militaires qui ont souffert lors d’opérations militaires mais qui ne sont pas handicapés au premier ou au deuxième degré. La décision prévoit que les militaires qui ont été blessés pendant les hostilités déclenchées par l’Azerbaïdjan le 27 septembre 2020, auront droit à une aide forfaitaire d’un montant de 500 mille drams pour atténuer les problèmes financiers résultant d’une incapacité temporaire.

L’exécutif a approuvé les projets de loi de la République d’Arménie « Sur les amendement du Code fiscal » et « Modification de la loi de la République d’Arménie sur les jours fériés et les jours mémorables ». S’ils sont adoptés, les projets de loi sont censés introduire un système d’incitation plus attractif pour les contribuables respectueux des lois : les cadres réglementaires nécessaires sont en cours de création, le système de délivrance d’un certificat de contribuable respectueux des lois est en cours de révision et des mécanismes de certification et d’incitation appropriés sont fournis.

Par décision du gouvernement, Armen Ghularyan a été nommé président du comité de développement urbain de la République d’Arménie . Avant cette nomination, Armen Ghularyan était premier vice-président, président par intérim du comité de développement urbain.

ARMENPRESS.