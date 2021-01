Le Parlement convoque une session extraordinaire

Le gouvernement arménien a proposé au Parlement de convoquer une session extraordinaire.

La session se tiendra le 3 février à 11 heures.

L’ordre du jour de la session comprendra l’ensemble des projets de loi sur la modification et l’amendement du Code judiciaire, du Code de procédure pénale et de la loi sur l’Académie de justice, ainsi que de la loi sur l’assistance sociale, etc.

ARMENPRESS.