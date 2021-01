Le Premier ministre a rencontré les participants du programme « iGorts »

Le Premier ministre Nikol Pashinyan a rencontré les participants du programme « iGorts » - « Au travail ! », visant à attirer des spécialistes de la Diaspora dans le système de l’administration de l’État arménienne.

« Nous avons préparé ce programme avec beaucoup d’enthousiasme, de grandes attentes et de grands espoirs. Le but du programme était d’attirer de jeunes professionnels de la Diaspora à participer au système de l’administration de l’État d’Arménie, afin qu’ils travaillent pendant un certain temps, apportent avec eux de nouvelles perspective, de nouvelles vues, de la fraîcheur et aient l’occasion de voir et étudiez ce qui se passe de l’extérieur.

Mais il faut admettre que le programme a été, dès le départ, accompagné de nombreuses complications. Au début, il a été reporté en raison de l’épidémie de coronavirus, puis il a coïncidé avec la période la plus difficile pour nous - la guerre. Et, bien sûr, le moment à cet égard n’a pas été le plus favorable, même si, d’un autre côté, votre présence ici dans la période la plus difficile a peut-être été dans une certaine mesure un énorme soutien moral pour nous tous, dans ces ministères et départements où vous étiez impliqués. Et je tiens à vous remercier d’avoir partagé avec nous cette période extrêmement difficile.

Et maintenant, ce sujet et cette idée, qui était à la base du programme, deviennent de plus en plus pertinents et aigus, car les tâches auxquelles le pays est confronté, bien entendu, peuvent être résolues en consolidant notre potentiel intellectuel et commun national. Mais lorsque nous faisons de telles déclarations et proposons de telles formules, nous devons préciser ce que nous voulons dire, ce que nous devons changer dans ces relations en général et comment nous devons le changer. C’est une question de conversation plus longue. J’aimerais maintenant entendre votre opinion, en particulier, monsieur Sinanyan, sur l’état d’avancement du programme. Nous échangerons également des idées sur les impressions des participants et des représentants du gouvernement sur le programme, son avenir, sa continuité et ses formes d’expression. »

Le Haut-Commissaire aux Affaires de la Diaspora, Zareh Sinanyan, a noté que les résultats actuels du premier programme « iGorts » montrent qu’il est conforme à la vision sous-jacente. Environ 800 candidatures ont été reçues, cette année, le nombre de participants était de 49, le programme est conçu pour un an. Les spécialistes de la Diaspora sont arrivés de différents pays du monde : États-Unis, Autriche, Allemagne, Thaïlande, Israël, Iran, Liban, Canada, Chypre, Pays-Bas, Suède, Chine, Russie, Géorgie, Ukraine, France. De plus, les participants sont également arrivés pendant et après la guerre. Ils ont déménagé pour travailler dans 19 structures de gouvernance avec la possibilité d’investir leur expérience et leurs connaissances dans l’amélioration de divers domaines, l’élaboration de politiques et de programmes. Le Haut-Commissaire aux Affaires de la Diaspora a évoqué l’aspect social du programme et a déclaré que certains des participants avaient décidé de rapatrier et de déménager en Arménie avec leurs familles. Quant à l’aspect pratique, selon Sinanyan, pendant 3-4 mois de travail, les spécialistes de la Diaspora ont déjà enregistré certains succès sous forme de résultats visuels - programmes et propositions développés. Les participants au programme ont également visité l’Artsakh.

Les participants au programme « iGorts » ont parlé d’eux-mêmes, ont présenté leurs travaux dans diverses structures de gouvernance, ont également partagé leurs impressions avec le Premier ministre et lui ont posé des questions. Dans le cadre du dialogue, Nikol Pashinyan a échangé avec eux sur les étapes de la situation d’après-guerre, la transformation et les progrès de l’Arménie, le développement économique, l’amélioration de l’efficacité du système d’administration publique, la réforme de l’éducation, la promotion de l’innovation et de la connaissance réflexion, le développement des technologies de l’information dans divers domaines, le renforcement des liens Arménie - Diaspora-Artsakh, le travail sur la préservation de l’identité arménienne dans la Diaspora, la diffusion de la culture.

Les participants au programme « iGorts » ont remercié le Gouvernement de la République d’Arménie pour avoir lancé un tel programme, qui permet d’appliquer les connaissances et les compétences au profit du développement de la Patrie, en particulier dans la situation difficile actuelle. Ils ont indiqué qu’ils avaient déjà des réussites, qu’ils ont proposé certaines initiatives, proposé des programmes et continueront de travailler.

Le Premier ministre a souligné qu’à travers ce programme, le gouvernement entend unir les efforts collectifs à l’échelle nationale au profit du développement de la patrie, afin qu’en plus d’un lien fort et fondamental, la diaspora dispose d’autres plates-formes de communication avec la patrie. À cet égard, Nikol Pashinyan a souligné l’importance du retour d’information et a appelé les participants du programme « iGorts » à enregistre les problèmes, à soumettre des propositions pour leur solution.

