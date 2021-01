Appel téléphonique entre Ayvazyan et Lavrov pour le retour des prisonniers de guerre Arméniens détenus en Azerbaïdjan

Aujourd’hui Ara Ayvazyan le ministre arménien des Affaires étrangères et son homologue russe Sergueï Lavrov ont réalisé un entretien téléphonique au sujet du retour des prisonniers de guerre Arméniens détenus par l’Azerbaïdjan. Le chef de la diplomatie arménienne et Sergueï Lavrov ont affirmé en commun que le retour de ces prisonniers de guerre Arménien en toute sécurité était une priorité pour l’Arménie.

Cette consultation entre chefs de la diplomatie de l’Arménie et de la Russie est dans la suite des récentes réunions portant sur la sécurité et la stabilité dans la région. Les relations et la compréhension mutuelle entre Erévan et Moscou étant au beau fixe selon nombre d’observateurs politiques. Ara Ayvazyan et Sergueï Lavrov ont également discuté de questions internationales.

Krikor Amirzayan