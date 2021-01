Hommage des victimes de l’Holocauste et du génocide à Erévan

Un hommage a été rendu à la mémoire des victimes de l’Holocauste et du génocide à Erevan

Rima Varjapetyan la présidente de la communauté juive d’Arménie -qui compte quelque 3 000 membres- a affirmé qu’il faut se souvenir de l’Holocauste et cet évènement tragique ne doit pas être oublié. Rima Varjapetyan qui a rendu hommage aux victimes juives de l’Holocauste devant le mémoril dédié à cette mémoire à Erévan.

« D’une part, c’est une tragédie qui s’est produite pendant ces années, d’autre part, ce jour est solennel, parce que l’armée soviétique a libéré Auschwitz. Ce jour a été déclaré par l’ONU comme le Jour du souvenir de l’Holocauste. C’est une grande tragédie qui s’est abattue sur l’humanité. Le fait est que tout cela a été précédé par le génocide arménien, qui n’a pas été condamné, qui jusqu’à présent, malheureusement, n’a pas été reconnu par de nombreux pays, y compris Israël. Nous devons nous souvenir, nous nous souvenons de ces événements, si nous n’en parlons pas aujourd’hui, d’autres événements terribles pourraient suivre » a déclaré Rima Varjapetyan.

La responsable de la communauté juive d’Arménie a souligné que, même aujourd’hui, le monde entier est muet sur les crimes commis par la Turquie et l’Azerbaïdjan contre le peuple arménien.

« Le monde entier est silencieux encore aujourd’hui et ne condamne pas la Turquie, il ne condamne pas l’Azerbaïdjan qui réécrit aujourd’hui le crime de 1915. C’est parce que nous avons oublié ce passé que ces crimes se reproduisent » a rappelée la responsable de la communauté juive d’Arménie.

Au sujet de cette non-reconnaissance du génocide arménien par Israël, S.E. Armen Smbatyan l’Ambassadeur d’Arménie en Israël a affirmé sa conviction d’Israël reconnaîtra le génocide arménien.

Armen Smbatyan a rappelé « Cela a été discuté avec diverses personnalités en Israël, avec des gens de différents cercles de la Knesset, à la Knesset, ils comprennent qu’il est temps pour Israël de reconnaître le génocide arménien. Israël comprend que le peuple arménien a traversé cette catastrophe. Je suis sûr que nous approchons de la solution de ce problème ».

Rappelons que la liste des « Justes » du Musée commémoratif de l’Holocauste à Jérusalem, Yad Vachem, comprend également 24 Arméniens : Albert, Makrouhi et Berta Ghoukasyan, Harutyun Khachatryan, Grigory, Pran, Hasmik et Tigran Tashchyan, Arthur, Natalya et Almaza Ashkhenaz Hakobyan, Sarghachchs Hakobyan, Yervand et Elbis Berktchyan, Ara Yeretsyan, Georges et Andre-Gustavu Dilsizyan, Vardan, Arakel et Knarik Mkrtchyan, Aram et Felicia Tashchiyan.

Krikor Amirzayan