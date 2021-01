L’Arménie a souligné le haut niveau de dialogue politique avec l’Iran

Le ministre arménien des Affaires étrangères, Ara Ayvazyan, considère que l’agenda arméno-iranien est complet, basé sur des relations de bon voisinage séculaires unissant les deux peuples.

« Notre amitié fondée sur la confiance mutuelle et le respect mutuel est le meilleur exemple de dialogue interculturel entre différentes religions et civilisations de peuples vivant côte à côte. C’est la clé pour parvenir à la paix et à la stabilité dans la région » a déclaré le ministre des Affaires étrangères de l’Arménie lors d’une réunion avec son homologue iranien Mohammad Javad Zarif à Erevan.

Le Ministre arménien des Affaires étrangères Ara Ayvazyan a déclaré quant à lui que l’Arménie attache une haute importance au dialogue politique avec l’Iran, aux liens commerciaux étroits et à la coopération dans les domaines d’intérêt mutuel. Selon lui, cette rencontre est une bonne occasion d’échanger sur les perspectives de coopération multisectorielle, pour esquisser les actions futures.

« Je suis convaincu que nous serons en mesure de renforcer et de développer davantage notre coopération mutuellement avantageuse grâce à des efforts conjoints. L’Iran est le quatrième partenaire commercial de l’Arménie et, bien entendu, la promotion de la coopération commerciale occupe une place particulière dans notre ordre du jour. Bien entendu, nos discussions ont donné une place particulière aux questions de sécurité et de stabilité régionales, et nous continuerons à échanger des vues à leur sujet pendant la journée » a déclaré le chef de la diplomatie arménienne.