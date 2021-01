Témoignage de Patrick Kaiserlian

Hospitalisé 100 jours, dont 2 mois intubé et placé dans le coma au sein du service de réanimation Covid de la Timone AP.HM à Marseille, le bijoutier-joaillier Patrick Kaiserlian, âgé de 66 ans, témoigne de son calvaire devant la caméra de C News.+

Poignant, ce témoignage est aussi un message d’espoir aux nombreux patients hospitalisés qui luttent contre la terrible maladie.

« Il revient de l’au-delà », nous affirment ses nombreux amis arméniens, heureux de retrouver Patrick, conscient et le cœur battant.

Nous avons joint Laurine, la collaboratrice de Patrick, qui nous affirme qu’il a été certainement contaminé lors des nombreuses manifestations pour l’Artsakh, où il était toujours présent.

« C’était terrible, nous avons tous contracté la Covid, la boutique était un véritable cluster. Une entreprise spécialisée est intervenue pour tout aseptiser », dit-elle avec le sourire retrouvé.

Porteur du virus dans sa forme légère dans un premier temps, comme ses 4 salariés, c’est suite à des complications respiratoires que Patrick a été hospitalisé à La Timone.

« Nous sommes tous bien heureux, c’était délicat, mais il est costaud avec un moral d’acier », nous déclare Laurine, faisant l’écho de ses collègues ravis de retrouver Patrick.

Exténué par son combat contre le virus tueur, le bijoutier voit son état de santé s’améliorer de jour en jour et récupère progressivement de sa motricité.

Il rend hommage à toute l’équipe médicale du service Covid, pour leur détermination et la qualité des soins perçues avant d’entamer une longue période de rééducation dans un centre spécialisé.

Trop fatigué et diminué physiquement, il retrouvera l’usage de ses jambes prochainement.

Figure incontournable de la cité phocéenne, Patrick Kaiserlian est très attaché à ses racines arméniennes.

Entrepreneur, homme d’affaires, mécène, il affirme sans complexes sa réussite professionnelle, heureux de pouvoir aider les différentes associations arméniennes dans leurs projets.

« Bijoutier des stars » il est à l’origine de la création de la médaille Aznavour en partenariat avec la célèbre Fondation éponyme.

Ce bijou en forme de CD, à porter autour du coup, est disponible dans sa bijouterie « L’Echoppe d’Or » située dans quartier prisé d’Endoume.

Pour venir en aide à la Fondation Aznavour, 15% de la vente sont ainsi reversés à cette dernière.

Omniprésent lors des soirées de gala ou d’événements caritatifs, Patrick Kaiserlian se fait un devoir d’offrir une médaille Aznavour à l’hôte d’honneur comme pour Claudia Cardinale, Adriana Karembeu et Diana Gasparyan, Maire d’ Etchmiadzine, entre autres.

Ami des « Nouvelles d’Arménie Magazine » nous témoignons de sa fidélité, de sa gentillesse rare et de son attachement à la presse arménienne.

Nous adressons à Patrick, Josiane son épouse, Cédric et Thibault ses enfants, nos salutations sincères et amicales et lui souhaitons un prompt rétablissement.

Alain Sarkissian