Ara Ayvazyan : le résultat de l’agression azérie ne peut pas créer les bases d’une paix durable

L’Arménie ne trouve pas que les résultats de l’agression de l’Azerbaïdjan et le recours à la force contre l’Artsakh pourraient créer des bases pour une paix durable ou être considérés comme une opportunité de coopération régionale, a déclaré le ministre arménien des Affaires étrangères Ara Ayvazyan à son homologue iranien Mohammad Javad Zarif lors d’une réunion à Erevan.

« À présent, notre région est confrontée à de nouveaux et plus graves défis, créés à la suite de la tentative dangereuse de l’Azerbaïdjan de résoudre le conflit du Karabakh par la force. L’Arménie ne considère pas que les résultats de l’agression de l’Azerbaïdjan et le recours à la force contre l’Artsakh puissent créer les bases d’une paix durable ou être considérés comme une occasion de coopération régionale. L’Iran est un pays puissant de la région et nous respectons les approches de l’Iran par lesquelles il construit ses relations avec ses voisins directs. Néanmoins, nous tenons à souligner une fois de plus que seule une paix durable répondant aux intérêts de tous - où il n’y a ni vainqueurs ni perdants, soi-disant victoires ou défaites - qui pourrait créer de véritables garanties pour faire progresser la sécurité, la stabilité et le développement dans la région » a déclaré Ara Ayvazyan.