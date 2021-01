Ara Ayvazyan rencontre Mohammad Javad Zarif

La réunion du ministre des Affaires étrangères de l’Arménie Ara Ayvazyan et du ministre des Affaires étrangères de l’Iran Mohammad Javad Zarif a débuté à Erevan, a déclaré la porte-parole du ministère des Affaires étrangères arménien sur Facebook.

« La réunion tête-à-tête des ministres des Affaires étrangères d’Arménie et d’Iran Ara Ayvazyan et Mohammad Javad Zarif a commencé » a déclaré la porte-parole du MAE.

Une réunion du ministre iranien des Affaires étrangères et du Premier ministre arménien Nikol Pachinian est également prévue à Erevan.

Le 25 janvier, le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, était en visite officielle en Azerbaïdjan, le 26 janvier en Fédération de Russie.