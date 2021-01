L’Arménie et la Russie vont lever les restrictions d’entrée et de sortie à partir du 1er février

L’Arménie et la Russie vont lever les restrictions d’entrée et de sortie à partir du 1 er février

Les gouvernements de l’Arménie et de la Russie lèveront les restrictions d’entrée et de sortie mutuelles imposées en raison du coronavirus à partir du 1er février, a déclaré le Premier ministre Nikol Pachinian lors de la réunion du Cabinet.

Les vols reprennent dans le cadre du programme « Je voyage sans Covid-19 », autour duquel les gouvernements arménien et russe ont adopté des décisions.

Les voyageurs doivent avoir un résultat négatif au test COVID-19 effectué pas plus de 72 heures avant le vol.

Il s’agit d’un programme pilote initialement prévu pour un mois. Nikol Pachinian a déclaré qu’il espère que ce sera un succès et que le programme sera entièrement lancé à partir de mars.