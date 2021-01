Le cardinal Gianfranco Ravasi : Nos relations avec l’Azerbaïdjan sont à un très haut niveau

Paris, 16 octobre, AZERTAC

« Les relations entre le Vatican et l’Azerbaïdjan sont à un très haut niveau et notre coopération couvre divers domaines. Les projets conjoints que nous avons mis en œuvre en matière de Musées du Vatican, de Bibliothèque apostolique vaticane et de catacombes revêtent une grande importance. En particulier, nous sommes heureux de coopérer à la restauration des catacombes de Saint-Sébastien à Rome », a déclaré le cardinal Gianfranco Ravasi, président du Conseil pontifical pour la culture, dans une interview accordée à l’AZERTAC.

Il a rappelé que la cérémonie de réouverture des catacombes de Saint-Sébastien, restaurées par la Fondation Heydar Aliyev, s’était récemment tenue à Rome avec la participation de Mehriban Aliyeva, première vice-présidente de la République d’Azerbaïdjan, insistant sur son importance.

