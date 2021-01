Enquête en cours après le coup de feu sur le Centre culturel Sahak-Mesrop

Lové dans l’enceinte de la Cathédrale apostolique arménienne des Saints Traducteurs, le Centre culturel Sahak-Mesrop a été la cible d’un tir par arme à feu dimanche 24 janvier à 18h40.

Après la consternation et l’émoi devant cet acte grave, les responsables de la communauté arménienne demandent aux autorités d’établir les faits et d’assurer la sécurité des institutions arméniennes.

De très nombreuses personnalités politiques de la ville dont la sénatrice Valérie Boyer, la présidente du Département et de la Métropole Martine Vassal, le président de la Région Sud Renaud Muselier, le député Julien Ravier, la conseillère régionale Nora Preziosi et la conseillère municipale Aurore Bruna, entre autres, ont apporté leur soutien à la communauté arménienne en condamnant avec force cette attaque.



Une dizaine de policiers, dont une équipe de la Police scientifique et de la balistique, ont investi les lieux peu de temps après que le président de la Cathédrale Robert Azilazian ait donné l’alerte par téléphone.

Le Procureur de la République a été saisi pour l’enquête.

Deux plaintes ont été déposées au Commissariat de La Capelette dans le Xe arrondissement de Marseille par Robert Azilazian et le pianiste, seul témoin présent dans la grande salle, où il répétait des compositions avant l’enregistrement prochain d’un CD.

Surpris par le bruit de l’impact, il témoigne avoir éteint toutes les lumières et tiré les autres rideaux pour occulter les lieux. C’est avec la lampe torche de son smartphone qu’il a constaté la vitre brisée.

Avec sang-froid, il s’est assuré que la grande porte d’entrée était bien fermée avant de se mettre en sécurité dans un angle mort de la salle et prévenir Robert Azilazian.

Si le drame a été évité de justesse, le projectile qui a perforé la vitre de sécurité est tombé à l’aplomb de la grande baie vitrée, voilée d’un lourd rideau en tissu. Écrasé par la violence de l’impact sur la vitre, le projectile est en cours d’analyse dans un laboratoire de la Police.

Les spécialistes devront définir le calibre et le type d’arme utilisé ( arme de poing ou fusil ) ainsi que le lieu où le tireur était posté.

Plusieurs hypothèses sont à l’étude, compte tenu de la présence d’un toit de garages mitoyen au Centre Culturel et d’un grand immeuble de plusieurs étages situé à environ 200 mètres qui fait face à l’édifice.



A ce jour une enquête de voisinage est en cours par les services de Police et les Renseignements ont interrogé Robert Azilazian sur d’éventuelles menaces reçues récemment.

Si aucune piste n’est à négliger, tentative d’homicide, ou un tir accidentel, les Services de sécurité prennent au sérieux cette affaire, compte tenu des nombreuses profanations et attaques qui ont visé la communauté arménienne de France ces derniers mois.

Affaire à suivre avant la qualification exacte de l’attaque par la justice et l’évolution de l’enquête.

Alain Sarkissian