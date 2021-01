Une église arménienne Saint-Toros est détruite dans la région de Kutahya en Turquie

L’église arménienne Sourp Toros (Saint-Toros) a été détruite dans la région de Kutahya, à l’ouest de la Turquie. La militante des droits humains Arlet Natali Avazyan a fait rapporté cette information qui accusent les autorités turques a écrit le site emenihaber.

« Vous n’avez aucun respect pour l’histoire ? En détruisant l’histoire des Arméniens, ignorerez-vous également l’existence des Arméniens sur ces terres ? » a écrit l’activiste des droits de l’homme, rappelant l’histoire de l’église Saint-Toros, se référant au livre de l’intellectuel arménien Archak Alboyadjian dans lequel l’auteur raconte sa visite à l’église.

L’église Saint-Toros a été construite sous le règne du sultan Murad de l’Empire ottoman. Qu’en est-il de l’église en 1603 ? Il a été démoli lors du soulèvement de Jalali, puis reconstruit. Le livre d’Alboyadjian mentionne que les Arméniens et la population locale croient que la trace du fer à cheval de Saint-Toros se trouve sur le rocher même où l’église a été construite.

Selon la légende, des femmes turques sont venues à l’église pour être guéries de maladies et ont demandé au clergé de lire un livre saint. L’église servait autrefois de salle de cérémonie, puis fut complètement fermée.

Parlant de sa visite à l’église, Alboyadjian a écrit : « Maintenant, ce panneau est affiché sur la porte extérieure de l’église Saint-Toros. Il est dangereux de s’approcher du bâtiment, c’est interdit. En m’approchant des gens, je demande s’il est possible de contacter le propriétaire de la salle de banquet. C’est une vieille église, nous voulons prier. Mais quelqu’un du nom de Suleiman a répondu qu’il avait donné les clés au propriétaire. Nous lui avons parlé au téléphone et il a dit qu’il ne me laisserait pas entrer ».

Krikor Amirzayan