La Fondation Calouste Gulbenkian fait don de tablettes et d’ordinateurs portables à des écoles arméniennes au Liban

Le Département des communautés arméniennes de la Fondation Calouste Gulbenkian, conformément à sa stratégie de soutien aux établissements d’enseignement arméniens au Liban, a fait don de 650 tablettes et 50 ordinateurs portables aux 17 écoles arméniennes du pays.

Les multiples confinements dus à Covid-19 ont fait de l’apprentissage en ligne un élément crucial de la pratique éducative dans le monde entier. Et pourtant, des milliers d’étudiants au Liban n’ont pas pu suivre correctement les cours en ligne en raison du manque d’équipement.

La grave crise économique et l’instabilité, associées à la dévastation causée par l’explosion du port de Beyrouth en août 2020, qui a entraîné des dommages substantiels et des pertes financières au sein de la communauté arménienne, ont fait que de nombreuses familles et écoles n’avaient pas les moyens de fournir l’équipement nécessaire aux élèves pour suivre leurs cours.

La Fondation Calouste Gulbenkian continue de travailler avec les établissements d’enseignement arméniens au Liban. Le don actuel de matériel informatique est une composante de son soutien au secteur éducatif arménien. La Fondation soutient également diverses autres initiatives visant à assurer la vitalité de la langue arménienne occidentale.