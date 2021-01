Le Premier Ministre arménien rencontre les participants du programme iGorts

Le Premier ministre Nikol Pashinyan a rencontré les participants du programme iGorts, dans le cadre duquel des spécialistes de la diaspora ont été impliqués dans le gouvernement de la République d’Arménie. Les 49 spécialistes de la diaspora travaillent pour 19 agences différentes.

« Nous avons élaboré ce programme avec beaucoup d’enthousiasme, de grands espoirs et de grandes attentes. Je tiens à vous remercier tous d’avoir partagé cette période extrêmement difficile avec nous de l’intérieur. Et maintenant, ce sujet et cette idée, qui était à l’origine la base du programme, deviennent de plus en plus urgents, car les défis auxquels notre pays est confronté peuvent bien sûr être résolus par la consolidation de notre potentiel intellectuel national », a déclaré le Premier ministre Nikol Pashinyan .

Il a également souligné que la présence de tant de représentants dans les salles de réunion du gouvernement arménien en dit déjà long sur le succès du programme.

Le commissaire en chef aux affaires de la diaspora, Zareh Sinanyan, a noté que les résultats actuels du programme iGorts indiquent que le programme correspond à la vision qui le sous-tend. Par la suite, les participants au programme ont ouvertement présenté leurs programmes, stratégies et propositions au Premier ministre.