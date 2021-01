L’Église arménienne Saint-Toros détruite en Turquie

L’ Eglise arménienne St. Toros dans la province turque occidentale de Kutahya a été détruit vient d’annoncer la militante des droits de l’ homme Arlet Natali Avazyan.

Il y a maintenant un terrain plat à la place de l’église historique.

« Tu n’as pas de respect pour l’histoire ? En détruisant l’histoire des Arméniens, ignorerez-vous l’existence des Arméniens sur cette terre ? dit-elle dans un message Twitter.



On estime que l’église Surp Toros a été construite sous le règne du sultan Murad. Bien que l’église ait été incendiée pendant les rébellions de Celali en 1603, elle a été reconstruite en peu de temps.



L’église a été utilisée comme salle de cinéma pendant un certain temps et comme salle de mariage jusqu’à récemment.