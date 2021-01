Le Premier ministre a présenté Anahit Avanesyan au personnel du Ministère de la Santé

Le Premier ministre Nikol Pashinyan a visité au ministère de la Santé et a présenté la nouvelle ministre Anahit Avanesyan au personnel.

Le Premier ministre a remercié Arsen Torosyan pour le travail accompli en tant que ministre de la Santé. « Il faut noter que pendant le mandat de M. Torosyan, le ministère a été l’un de nos départements les plus efficaces. Naturellement, dans ces conditions, il a reçu le plus de critiques, ce qui est dans une certaine mesure naturel. Depuis 2018, des réformes à grande échelle ont été mises en œuvre sur le domain. On peut affirmer que ces réformes étaient centrées sur les personnes, c’est-à-dire que l’objectif était d’élargir la qualité et la portée des services de santé fournis à la population. Nous avons eu des changements assez sérieux là-bas », a déclaré Nikol Pashinyan.

Le Premier ministre a noté que 2020 a été une année de grands défis, en particulier pour le secteur de la santé en raison de la guerre et du coronavirus. "Je tiens surtout à vous le rappeler, car maintenant, en fait, on a oublié cet épisode, quand il fut un temps où dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, ils nous désignaient d’autres pays, en disant, c’est comment lutter contre le coronavirus, vous ne savez pas comment lutter contre le coronavirus.

Mais nous étions convaincus que nous étions sur une voie équilibrée. Maintenant que ce que nous avons dit est devenu réalité, nous ne sommes plus dirigés vers ces pays, et ces pays ne nous sont plus pointés. Bien sûr, le coronavirus est imprévisible et, en fait, il existe des prédictions très différentes, allant du fait que nous aurons la 3e, 4e, 5e vague, se terminant, probablement, avec le fait que le vaccin fonctionnera à temps, dans le sens qu’elle sera efficace ", a déclaré le chef du gouvernement.

Selon le Premier ministre, le gouvernement a honorablement affronté un nouveau type de coronavirus, et aujourd’hui nous avons une situation gérable selon les normes internationales. Nikol Pashinyan a exprimé l’espoir que le gouvernement sera en mesure de préserver cette situation.

« Bien sûr, la prochaine épreuve beaucoup plus sévère a été la guerre. Elle continue d’être ainsi. Malheureusement, nous avons maintenant le problème de l’identification des corps. D’une certaine manière, nous avons eu des difficultés là aussi, mais maintenant nous pouvons dire avec satisfaction que ce travail a également pris un rythme très acceptable », a déclaré le Premier ministre.

Se référant à la nomination d’Anahit Avanesyan, le Premier ministre a rappelé que pendant cette période elle a occupé le poste de Premier Vice-ministre de la Santé, c’est-à-dire qu’elle était membre de l’équipe. « Non seulement elle, mais aussi les autres sous-ministres, qui ont été nommés à des moments différents, ont agi en fait comme une seule équipe. Le changement en cours a le sens suivant : nous continuons à faire confiance à cette équipe et dans ce cas, Mme Avanesyan la dirigera. Je vous souhaite, Madame Avanesyan, plein succès dans la poursuite de ce travail. Nous espérons que le ministère de la Santé poursuivra son travail actif et n’aura pas peur des critiques, car le travail suscite naturellement des critiques. Bien sûr, il faut être plus attentif aux critiques et essayer d’en extraire des informations et des conseils utiles et rationnels », a déclaré le Premier ministre.

Arsen Torosyan a remercié le Premier ministre pour le fait qu’en mai 2018, il s’est vu confier le poste de ministre de la Santé et de la gestion de la sphère en général. "Comme vous l’avez noté, nous avons essayé de modifier le cadre dans de nombreuses directions différentes en termes de contenu et de portée. En ce sens, je tiens à vous remercier, vous et le gouvernement dans son ensemble, d’avoir accepté la plupart de nos propositions.

Des approches centrées sur les personnes, qui provenaient principalement dans cette salle ou dans le personnel, ont été mises en œuvre et notre population en a profité, recevant des soins médicaux de haute qualité dans un cadre plus large. Ce sont des milliers de nos concitoyens, des enfants aux très âgés, et je suis sûr que cet appareil, cette équipe, dirigée par la nouvelle ministre, continuera à suivre cette voie avec la même logique, et peut-être meilleure logique, dont je serai très heureux.", - a déclaré Arsen Torosyan.

Évoquant les difficultés de 2020, l’ex-ministre a remercié le personnel du ministère de la Santé et a noté qu’il passait souvent des nuits au travail pendant des mois. « C’est pourquoi, bien que oui, au début, nous avons été beaucoup critiqués, mais, néanmoins, nous avons encore une situation gérable. Et si vous vous souvenez, le terme que nous avons utilisé - vivre en parallèle avec le coronavirus, en fait, est devenu une réalité. Oui, nous avons des contraintes économiques, au final nous nous sommes beaucoup assouplis. Il existe déjà des accords sur le vaccin et, dans un proche avenir, différents envois seront importés en Arménie, de petits à plusieurs centaines de milliers », a déclaré Arsen Torosyan.

La nouvelle ministre Anahit Avanesyan a remercié le Premier ministre de lui avoir confié ce poste de responsabilité. Le ministre a également remercié Arsen Torosyan de l’avoir incluse dans l’équipe du département en 2018 et d’avoir suivi conjointement cette voie. "Les 2,5 dernières années ont été des années de premières réformes actives, puis de sérieux défis qui, pourrait-on dire, se sont durcis, renforcés, ralliés à la fois notre équipe et l’ensemble du système de santé. Nous avons vu comment, pendant la guerre et le coronavirus, tout le système de santé s’est battu pour la santé de nos citoyens sur deux fronts.

Monsieur le Premier ministre, nous vous assurons que nous travaillerons au même rythme, en poursuivant le développement du secteur afin de fournir à nos citoyens des services médicaux de meilleure qualité et plus abordables ", a déclaré la Ministre.

En résumé, le Premier ministre a ajouté : "Bien sûr, c’est très exact, mais, d’un autre côté, je ne veux pas que le public ait l’impression que nous considérons le système de santé comme idéal, bien sûr, il y a beaucoup de problèmes qui n’ont pas été résolus et doivent être résolus. La qualité de notre système de santé dans de nombreux endroits est encore loin de ce que nous imaginons et rêvons, et nous devons bien sûr travailler dans ce sens. Mais d’une manière générale, il faut dire que, surtout en cette année de crise 2020, le système de santé dans son ensemble a résolu les tâches qui lui étaient assignées. Nous avons eu un problème douloureux d’identification des corps à l’aide de l’analyse ADN, mais maintenant, comme le ministre l’a souligné, le deuxième appareil a été importé et mis en service à temps. En ce sens, nous avons également un tout nouveau niveau de contrôlabilité.

Madame Avanesyan, je vous souhaite bonne chance à vous et aux personnes présentes. J’espère que le rythme des réformes existant dans le système de santé sera au moins préservé et même accéléré. "